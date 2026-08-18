La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no está involucrado en un tema de huachicol fiscal.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que “no estuvo (involucrado) y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista, este es un asunto político. No tiene que ver con otros temas”.

Ello luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que López Beltrán no está involucrado en un tema de huachicol fiscal y rechazó que esta haya sido la razón para cancelar su visa estadounidense.

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“Es una decisión desde mi perspectiva y lo que hemos analizado dentro del gobierno de injerencia en las decisiones que sólo le competen al gobierno, a la Fiscalía o al Poder Judicial”, dijo.

Adicionalmente, acusó que “como la oposición no tiene proyecto de nación, no hay argumentos para convencer a la gente, utilizan esto para atacar al proyecto que representamos”.

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“Se le quita la visa, él decide hacerlo público con una carta y ya viene la andanada del conservadurismo, de la derecha, de los comentócratas, de los medios”, expresó.

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La Mandataria reprochó que la atención se ha enfocado en el retiro de visas y no en las detenciones y las acciones que su gobierno ha desplegado para combatir el huachicol fiscal, “porque prácticamente se terminó gracias a las intervenciones que hemos hecho en las aduanas”.

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Ninguna prueba de Andy con algún delito: Sheinbaum

En otro momento de la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que no existe actualmente una investigación en México contra Andrés Manuel López Beltrán, relacionada con el caso de huachicol fiscal, y señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia encargada de determinar si existen elementos para iniciar una indagatoria.

Al ser cuestionada sobre si había tenido comunicación con López Beltrán y si conocía desde cuándo le fue revocada su visa estadounidense, la mandataria respondió que no cuenta con esa información y que tuvo conocimiento del caso hasta que se hizo público.

“No, no tengo información. Y que ahora se diera a conocer”, señaló.

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Agregó: “Nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito. Ninguno”.

La mandataria insistió en que cualquier investigación debe sustentarse en información y pruebas, independientemente de quién sea la persona señalada, y reiteró que será la Fiscalía la que determine si existen elementos para proceder.

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