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El partido entre México e Inglaterra acaba de sumar un atractivo más; y es que, Maná será la encargada de ponerle música al encuentro.
La agrupación mexicana se presentará en el Estadio Ciudad de México durante el descanso del encuentro, en un espectáculo que fue anunciado de forma oficial este viernes 3 de julio, a través de un comunicado.
La noticia llega en medio de la polémica que generó el intercambio de declaraciones entre Liam Gallagher y Fher Olvera, vocalista de la banda, luego de que británico asegurara que el "Tri" será goleado en casa.
Fher, de Maná, responde a Liam Gallagher tras pronóstico sobre el México vs Inglaterra: "¡Ubícate, güey!"
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Maná fue uno de los protagonistas de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, celebrada en el Estadio Ciudad de México, donde ofreció una actuación que rindió homenaje a la música mexicana frente a millones de espectadores.
La banda encabezada por Fher Olvera formó parte de un espectáculo que combinó música, tradición y tecnología para dar la bienvenida a la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.
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La participación de la agrupación tapatía fue considerada uno de los momentos más emotivos de la inauguración, al representar a una de las bandas de rock en español más exitosas de las últimas décadas. Con su tema "Oye mi amor" puso a cantar a los asistentes.
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