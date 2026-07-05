Tras conquistar la taquilla, "Project Hail Mary" ("Proyecto Fin del mundo"), una de las películas de ciencia ficción mejor recibidas por la crítica y el público este año, ya está disponible en Prime Video tras su paso por las salas de cine.

Basada en la novela homónima de Andy Weir, la película sigue a Ryland Grace (Ryan Gosling), un profesor que despierta solo en una nave espacial con una misión que podría decidir el futuro de la humanidad.

El elenco también reúne a Sandra Hüller, James Ortiz, Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub y Priya Kansara.

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Uno de los personajes más comentados es Rocky, un extraterrestre creado mediante técnicas de marionetas y efectos especiales, cuya relación con Ryland Grace termina por convertirse en el eje emocional de la historia.

¿De qué trata "Proyecto Fin del mundo"?

Ryan Gosling interpreta a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta completamente solo a bordo de una nave ubicada a años luz de la Tierra. No recuerda quién es ni cómo llegó hasta ese lugar, pero conforme recupera fragmentos de su memoria descubre que fue enviado en una misión desesperada para salvar a la humanidad para encontrar el origen de una extraña sustancia que está provocando que el Sol pierda energía.

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A partir de ese momento, Grace deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a su ingenio para resolver un problema que parece imposible. Sin embargo, durante el viaje descubrirá que quizá no sea el único ser inteligente en el universo.

Lord y Miller, responsables de títulos como "Spider-Man: Un nuevo universo", "La gran aventura LEGO" y "21 Jump Street", trasladan ahora ese estilo narrativo a la adaptación de la novela de Andy Weir.

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El guion fue adaptado por Drew Goddard, quien anteriormente llevó al cine otra novela de Andy Weir con "Misión rescate" ("The Martian"), protagonizada por Matt Damon.

Desde su estreno en cines, "Proyecto Fin del mundo" se convirtió en uno de los fenómenos de taquilla de 2026. En su primer fin de semana recaudó 141 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en el mejor debut del año hasta ese momento y en el estreno más importante para Amazon MGM Studios.

Además de su éxito comercial, la cinta fue bien recibida por la crítica y el público gracias a su combinación de ciencia, humor y una historia sobre la amistad, la cooperación y la supervivencia frente a una amenaza que pone en riesgo a la humanidad, una fórmula que Andy Weir ya había convertido en sello desde "The Martian".

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