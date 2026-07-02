Después de más de 15 años del fenómeno que convirtió a “Camp Rock” en una de las películas musicales más populares de Disney Channel, la franquicia está lista para regresar con una nueva generación de artistas y el esperado reencuentro de Connect 3.

La cinta llegará primero a Disney Channel el 13 de agosto y, posteriormente, estará disponible en Disney+, el 14 de agosto, plataforma donde también pueden verse “Camp Rock” (2008) y “Camp Rock 2: The Final Jam” (2010).

Además, el tema “One Beat Away”, interpretado por Liamani Segura junto con el resto del elenco, ya está disponible en plataformas digitales. La banda sonora completa de la película se lanzará el 13 de agosto.

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¿De qué trata “Camp Rock 3”?

La historia comienza cuando Connect 3 pierde al artista encargado de abrir su esperada gira de reencuentro. Ante esta situación, Shane, Nate y Jason Gray regresan al lugar donde todo comenzó: Camp Rock.

Su misión será encontrar al próximo gran talento que los acompañará en los conciertos. Sin embargo, la competencia entre los jóvenes campistas pronto dará paso a rivalidades, amistades inesperadas, romances y decisiones que pondrán a prueba a todos los participantes.

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Los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas volverán a interpretar a Shane, Nate y Jason Gray, respectivamente, retomando los personajes que protagonizaron las dos películas anteriores.

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Además de actuar, los tres participan como productores ejecutivos de la cinta junto con Demi Lovato, quien también forma parte del equipo detrás del proyecto.

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Al elenco se incorporan Liamani Segura como Sage, Malachi Barton como Fletch, Lumi Pollack como Rosie, Sherry Cola como Lark, Hudson Stone como Desi, Casey Trotter como Cliff, Brooklynn Pitts como Callie y Ava Jean como Madison. También regresa Maria Canals-Barrera en el papel de Connie.

Estrenadas en 2008 y 2010, las dos primeras películas de “Camp Rock” se ubicaron entre las producciones originales de Disney Channel más exitosas en la historia de Estados Unidos, y ayudaron a impulsar las carreras de artistas como Demi Lovato, que posteriormente se consolidaron en la industria musical y del entretenimiento.