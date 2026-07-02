LONDRES.-Los Rolling Stones tienen nuevo álbum, "Foreign Tongues". En mayo y ante un hermetismo digno de un asunto de estado, "La Nación" (de Argentina) viajamos al Reino Unido para entrevistarnos con Mick Jagger. La nota debía guardarse hasta este 1 de julio.

En un hotel londinense y en un piso cerrado para tamaño evento, nos cruzamos con colegas de Estados Unidos, Italia e Inglaterra, entre otros países. Jagger había sido claro con sus pedidos y entre ellos se encontraba que hubiese sí o sí un medio de Argentina, el país donde sus Majestades Satánicas juegan definitivamente de local.

Un apretón de manos, una sonrisa, preguntas para romper el hielo como si acabábamos de llegar o cómo nos había ido en el viaje y luego unas sorpresivas campanadas de una iglesia que entraban al salón preparado para la entrevista sin previo aviso. “Estas campanadas son de una iglesia que seguramente está acá cerca y son de un funeral, porque son las típicas campanadas de una procesión. Van a terminar a las siete de la tarde”, explicó Jagger y así fue. Por suerte faltaba poco para esa hora y la entrevista se pudo desarrollar tal como estaba prevista.

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El nuevo disco, el recuerdo de su primera vez en Argentina, si saldrán de gira y volverán a tocar en Buenos Aires, de todo eso y mucho más hablamos en 20 minutos.

–Cómo te sentís al lanzar este nuevo álbum?

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–Estoy muy emocionado. Fue un proceso muy bueno. Fue muy rápido. Estuvimos cuatro semanas en total todos juntos en el estudio. Fueron como veinte días trabajando todos juntos. Y después todos tuvieron que hacer las sobregrabaciones. Las guitarras, las voces en mi caso. Grabamos como unas 16 canciones. Elegimos 10 de esas nuevas. Usamos cuatro de nuestro álbum anterior, Hackney Diamonds y una de antes, con Charlie Watts. Era de una sesión anterior que hicimos en Los Ángeles.

–¿Por qué lo llamaron "Foreign Tongues"?

–¿Por qué? Ronnie, Keith y yo hicimos listas de nombres y todo. Y luego no nos gustaron ninguno de ellos. No nos poníamos de acuerdo y, como siempre, fui repasando todas las letras de las canciones. Y llegué a la canción “Rough and Twisted”. Fui hasta el final y canté: “Teach me all Those Foreign Tongues”. Y dije, ‘ok, tengo otro para la lista’. Lo agregué y todos dijeron: “sí, es ese. Ese es el elegido”. Estaba muy contento de que a todos les gustara al menos un título.

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–Hablando de “Rough and Twisted”, ¿de dónde surgió la idea de The Cockroaches?

–A veces solíamos llamarnos The Cockroaches cuando hacíamos pequeños espectáculos en clubes y escribíamos eso en las cajas de cintas de grabación. Y decidimos hacer este pequeño teaser con un solo tema. Era “Rough and Twisted”. Decidimos llamarnos The Cockroaches y traerlo del pasado.

–“In the Stars” es un video magnífico. Me recuerda a aquellos años en los 60, 70. ¿Por qué elegiste ese período para el video?

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–Simplemente pensamos que era un período divertido para hacer. En una parte usamos deep fake e inteligencia artificial. Utilizamos mucho material mío que era de “Sympathy for the Devil”, de la película de Jean Luc Godard. Tomamos muchas imágenes de eso y usamos la IA para recrearlo.

–También me encantaría hablar de las canciones del álbum. “Ringing Hollow”, con ese sonido country. Siempre encontrás inspiración en la música country...

–Lo que sucedió fue que estaba escribiendo esta canción de amor a los Estados Unidos. Es una canción de amor con algo de amargura. O decepción además del amor. Y creo que la mejor forma de transmitir eso, el mejor estilo musical para transmitirlo, para mí es la música country. Para transmitir las letras que quería escribir para esa canción.

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–Como dijo Keith una vez, la música country es como el blues para los blancos. ¿Qué pensás de eso?

–En cierto modo sí lo es, porque sus letras son famosas por ser muy directas. Y muchas veces por ser letras muy tristes. Entonces hay una especie de correlación entre esas dos cosas.

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–¿Y qué hay de “You Know I’m No Good”, de Amy Winehouse? Porque le agregaron su huella stone...

–Queríamos hacer un cover y estábamos pensando en mujeres. ¿Y qué nos gustaría versionar? Entonces revisamos un catálogo de diferentes mujeres, como Aretha Franklin y otras cantantes. Estábamos en Inglaterra y pensamos: ¿y si hacemos un cover de una mujer inglesa? Así que nos pusimos a escuchar a Amy Winehouse. Y pensamos que realmente podríamos adaptar esa canción. Fue muy divertido hacerla, porque es diferente hacer un cover que un tema propio. Todo lo que hay que hacer es agregar tu sello personal a una canción ajena sin arruinar la canción. Sin cambiarla demasiado, pero cambiando lo suficiente. La parte de saxo que está en su disco la hice con la armónica. Cambiamos el ritmo. Lo hicimos un poco más simple pero con un ritmo muy similar. Entonces creí que era una buena idea hacer una canción de otro.

–Y hablando de los músicos invitados, puedo ver que Steve Winwood está casi en todas las canciones...

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–Él participa mucho. Él solo iba a estar en “Jelous Lover”, así que le pedimos que viniera a tocar. Y lo teníamos cerca y le dijimos si podía volver a hacer un poco más y más. Luego nos pusimos a tocar el órgano y tocó en “Ringing Hollow”un estilo más country. Tiene bastante protagonismo en el disco.

–¿Y qué hay de Paul McCartney? Él grabó una canción...

–Al mismo tiempo que lo hizo para "Hackney Diamonds". Fue la misma semana en la que hicimos la canción “Bite My Head Off” para Hackney... Así que estábamos haciendo una versión de una canción nueva y le pedimos que hiciera una base más funk para ese tema.

–Bruno Mars también está en el álbum. ¿Toca el cencerro?

–Con Bruno estábamos escuchando algo en Los Ángeles. Así que Andy [Watt, productor de "Foreign Tongues" y del anterior, "Hackney Diamonds"], Bruno y yo fuimos a escuchar... Lo conozco desde hace mucho tiempo. Entonces dijimos: “Bruno, ahora que estás acá, ¿qué querés tocar? ¿Qué percusión?“. Porque sé que toca percusión. Y eligió el cencerro. Así que yo toco el cencerro y el lo tocó solo en una canción.

–Y tenemos a Los Smiths, Chad y Robert...

–Yo debí haber tocado el bombo, pero después Andy lo puso a Chad ahí. Y yo le dije: “¿qué haces poniendo a Chad ahí?. Esa era mi parte”.

–Es la canción de Chuck Berry...

–Si, la canción acústica “Beautiful Delilah”.

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–¿Y Robert Smith?

–Él apareció en el estudio a visitarnos. Así que le dije: “acá no hay visitas, tenés que trabajar”.

–¿Cómo describirías tu vínculo musical con Keith actualmente?

–Sigue siendo muy bueno. En el estudio trabajamos muy de cerca. Y en el estudio él siempre propone ideas distintas para las partes de guitarras. Lo hizo muy bien en este álbum, creando esas partes.

–¿Y la relación más allá de la música?

–No lo veo mucho. Hablamos por teléfono, porque él vive en Connecticut y yo nunca voy para allá y él no sale mucho de allí.

–Quería preguntarte sobre el productor, Andrew Watt. ¿Cuáles creés que son sus mejores cualidades?

–Andrew es muy trabajador y disciplinado.

–Es estricto...

–Es estricto, si, pero no de una manera evidente. No te das cuenta de que está siendo estricto. Pero tiene muy buena disciplina. Es súper entusiasta y también es muy buen músico. Todos los músicos lo respetan. También toca algunos instrumentos. Toca la guitarra, puede cantar conmigo haciendo coros y ese tipo de cosas.

–¿Y el arte de tapa? Es muy original, muy divertido...

–Es muy extraña la tapa, un poco impactante. Vi a este chico, Nathaniel [Mary Quinn], en un show en Nueva York. Fui a uno de sus espectáculos en una galería y había visto sus fotos en una revista. Creí que haría algo un poco distinto. No sería una pintura ni algo generado por computadora. Sería algo real. Entonces tomamos algo y hablamos sobre el tema y cómo lo haríamos, cómo obtener tres imágenes para formar una. Y ambos pensamos que era una buena idea . Así que él ideó la tapa. Tardó un tiempo en hacerla, como cuatro semanas. Hacer algo que no hayas visto antes, esa era la idea. Es bastante original.

–Me gustaría ir a los 60 por un rato. "Aftermath" cumple 60 este año. ¿Fue para vos un álbum de quiebre?

–En cierto modo, sí, porque fue el primer álbum en el que escribimos todas las canciones. No recuerdo qué canciones están en el álbum (risas). Algo recuerdo. Recuerdo que lo grabamos en Los Ángeles en un estudio que ya no existe, RCA, donde grabamos “Satisfaction”. Le dedicamos muchísimo tiempo al disco. Recuerdo que teníamos una canción larga llamada “Going Home”. Es la última del disco. Y al final sigue sonando. Ese es el hito para mí. Empezamos como una banda de covers. Entonces, como dijiste, si eso fue en 1966, nos llevó tres años pasar de ser una banda de covers a estar escribiendo nuestras canciones.

–¿Sería posible nombrar algunos álbumes de los Rolling Stones de los que te sientas más orgulloso?

–Sí, claro. Me gustan "Sticky Fingers", "Beggars Banquet", "Hackney Diamonds". Me gusta "Let it Bleed" y, por supuesto, el nuevo; me encanta.

–¿Creés que en los 60 hubo rivalidad o quizás una competencia con The Beatles?

–Sí, sin duda había mucha rivalidad. Con muchas personas, no solo con The Beatles. Había mucha rivalidad y locura. Pero creo que eso siempre se convierte en amistad, en relaciones largas.

–Te volviste muy amigo de John...

–Fui muy amigo de John y especialmente cuando vivió en Nueva York. Yo vivía en Nueva York a unas cuadras de él. Siempre fuimos muy buenos amigos. John, Paul y yo éramos muy buenos amigos, incluso en la primera época. Solía ir todos los domingos a almorzar con Paul.

–La separación de The Beatles en 1970 significó algo especial para los Rolling Stones?

–Para el mundo de la música en general significó algo especial.

–Pero también hubo cambios para vos, en 1970, 1971...

–Sí, hubo cambios pero nunca dejamos de tocar y seguimos de gira. El problema con The Beatles, lo triste de todo eso, fue que dejaron de ser una banda o se separaron como banda antes de que empezáramos a hacer giras en serio, con sistemas de sonido adecuados y todo. Nunca hicieron un show con un sistema de sonido adecuado.

–Tocaron con el sistema de audio de un estadio, por ejemplo...

–Sí, tocaron con sistemas malos. Nunca escuchamos a The Beatles en vivo con un buen sistema de sonido y un buen escenario. Nunca sucedió. Es triste. Y eso coincidió justo con el momento en que todo estaba comenzando.

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–¿Cómo creés que perdurará el legado de la banda? Cuando ves lo que están haciendo ABBA, Kiss. ¿Cuál es tu opinión de los hologramas, los avatares?

–Pienso que todas estas cosas tienen un lugar en los recuerdos de las personas. Para quienes desean revivir eso... quiero decir, lo de ABBA fue muy popular en Inglaterra. La gente iba a verlo. Nadie sabía que sería un éxito y lo ha sido.

–Te imaginás a los Rolling Stones con avatares, hologramas o algo así?

–Estoy seguro de que será algo mucho más original. Más grande en el futuro. Desde el fenómeno de ABBA, técnicamente ocurrieron muchas cosas. Va a ser increíble todo lo que se va a poder hacer.

–En la actualidad tenemos biopics por todas partes. ¿Alguna vez pensaste en hacer una biopic de tu vida?

–Pienso en biopics. Hay muchas formas de hacerlas. Normalmente debes elegir un período, como en la de Dylan. Yo produje la de James Brown, Get On Up, con Chad Boseman. Elegimos empezar con algo suyo de grande y lo cerramos con él siendo joven. Pero nos mantuvimos principalmente en un período de su vida. Habría que considerar cuál sería para mi biopic.

–No tenés una época específica en mente para vos?

–No, aún no.

–¿Qué opinás sobre la IA en la música? ¿Aliada o enemiga?

–Bueno, obviamente usamos todo tipo de herramientas electrónicas en el estudio desde los años 70. Tienes música computarizada desde entonces. Se ha ido perfeccionando cada vez más. Podés usar IA para hacer música y está avanzando tan rápido que probablemente muy pronto la mayoría de la gente quizás no va a poder diferenciar la música hecha con IA de la música hecha por personas en un estudio. Eso vendrá.

–¿Se reemplazó la actitud del rock and roll en estos días por la de otro género?

–¿Actitud? No. Todavía tenés esa actitud. Me refiero a que hay muchos géneros de música. No creo, no creo. Hay mucha actitud en el rap, a pesar de que cambió mucho en los últimos diez años. Las actitudes del rock se repiten constantemente. La música es moda y se supone que debería ser efímera. No tendría que durar necesariamente. Algunas cosas pueden durar, otras no.

–Bueno, Mick, tengo que hacerte la pregunta que millones de argentinos están esperando con mucha expectativa...

–¿Si me voy a postular para presidente? (risas)

–La gran pregunta es si van a salir de gira con este álbum...

–Sí. Me encantaría hacer una gira con este álbum. No puedo esperar, porque hay muchas canciones del álbum que podemos hacer en el escenario. No creo que salgamos de gira este año pero espero que la hagamos en el próximo. Y espero hacerla lo antes posible. Y también me encantaría ir a la Argentina, obviamente, porque hubo muchos rumores sobre residencias en algunas ciudades específicas

–¿Hay alguna chance?

–Personalmente tengo sentimientos encontrados con las residencias, porque hace que sea muy caro para que la gente asista. Puede costar el doble.

–Pero podría ser más cómodo...

–Es mejor que nada, ¿no?

–Podría ser más cómodo para vos...

–Personalmente me siento cómodo yendo de un lado a otro. ¡Me gusta ir a lugares! (risas).

–El año pasado se cumplieron 30 años de los primeros shows en la Argentina, en 1995. ¿Qué recuerdos tenés de esa visita?

–Recuerdo que llegamos y todos estaban tan eufóricos. Nos recibieron cantando afuera del hotel. Los shows fueron increíbles y estuvieron llenos de entusiasmo. Un público brillante. Nunca me olvidé de eso, fue un momento increíble.

–Una vez escuché a Keith decir: “Argentina es el lugar donde el show comienza cuando llegás al aeropuerto”.

–Creo que es verdad. Esperás que todos conozcan muy bien tus canciones. El entusiasmo nunca decae, siempre está ahí arriba. Nunca hay un descanso en el show.

–¿Quéres enviarles un mensaje a los argentinos?

–Quiero agradecerles por todo su apoyo a lo largo de los años, antes y después de ir hasta allá. Ha sido realmente maravilloso. Leo todos sus mensajes en Instagram y aprecio mucho su apoyo. Y espero con ansias volver pronto.

Antes de culminar la charla, lo sorprendemos a Mick con un regalo: la camiseta de la Selección Argentina. Eso sí, no se anima a pronosticar quién ganará el mundial.

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