Ana Carla Sinclair (La Sinclair) está bastante indignada y decepcionada de su ex Gabriel Soto luego de que el actor advirtiera que la demandará por difamación y por uso debido de imagen.

La cantante, quien asegura tuvo una relación con Soto durante año y medio, reaccionó a las declaraciones que el actor dio a los medios en las que admitió que sí tuvo una relación con ella, aunque sacó a la luz detalles que a Sinclair no le parecen de un caballero.

Soto dijo que aunque al inicio del romance todo iba bien, e incluso él la apoyó con dinero para su hijo, después Ana Clara le habría pedido dinero para gastos como la gasolina o la despensa, por lo que él sintió que la relación ya iba para otro lado.

Según Gabriel, quien ya presentó a su nueva pareja llamada Colibrí Rodríguez, sus hijas le advirtieron sobre Sinclair, que no era una buena persona, sin embargo, ella dice que no tiene nada malo que opinar de las niñas.

Para Sinclair fue una sorpresa que al mes de que terminaron su relación, el actor ya anduviera con su terapeuta Colibrí, por lo que sostiene que Soto "dobleteó" durante los últimos meses de su relación, pues asegura, lo cachó en varias mentiras.

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"Estas habas se estaban cociendo desde entonces, a mi no me va a engañar", dijo en el programa "Sale el Sol", donde compartió que por supuesto que Gabriel le hizo promesas, por eso mismo se hicieron un tatuaje y él le ayudó con los gastos de su divorcio, pues cuando comenzaron a andar ella era separada pero aún estaba casada.

Ana Carla Sinclair y Gabriel Soto.

Gabriel Soto: "es un cuenta chiles"

Después de que Gabriel Soto revelara que ayudó económicamente a La Sinclair en gastos como la gasolina, el súper y en una ocasión la renta, la cantante lamentó que hiciera público dicha información, pues recalcó que ella no lo obligó a hacerlo, y que tampoco le pidió que le comprara camionetas o bolsas caras, eran cuestiones que un caballero le debe pagar a su novia, consideró.

"Esto de que esté de cuenta chiles diciendo que me pagó el súper , la gasolina, creo que es lo mínimo cuando alguien tiene una pareja", dijo al programa "De Primera Mano".

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La expresión "es un cuenta chiles" se utiliza en México para describir a una persona tacaña, mezquina o cicatera. Se aplica a alguien que escatima los gastos más mínimos, es decir, que es extremadamente estricto con el dinero, contando hasta el último centavo en cosas insignificantes.

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Ana Carla Sinclair agregó:

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"Creo que un caballero tiene que apoyar a su mujer, si no, estamos en una relación con un princeso".

Colibrí Jiménez y Gabriel Soto presumen su amor en redes.

Dijo que es absurdo que quiera demandarla cuando está sola con su hijo, que no tiene dinero para estar en este tipo de proceso legales absurdos; puntualizó que con lo que dispone es con lo que le mandan de pensión de Estados Unidos y con lo poco que gana por su carrera como cantante.

Lamentó que todo haya terminado así, y reiteró que se siente muy decepcionada por la actitud de Gabriel Soto, quien se dice enamorado, pleno y feliz con su novia Colibrí.

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