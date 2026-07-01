Gabriel Soto no se quedó callado ante los señalamientos de infidelidad de la cantante Ana Carla Sinclair, con quien sostuvo una relación previa a la que tiene actualmente con la chef y terapeuta Colibrí Jiménez.

El actor, quien confesó que se encuentra enamorado de Colibrí, explotó contra Ana Carla Sinclair luego de que revelara detalles de la relación que tuvieron en la que dijo, Gabriel hasta conoció a su hijo.

Sinclair mostró fotos con él y supuestas evidencias de que el actor la habría engañado y sido infiel en los últimos seis meses de su relación, por lo que decidió revelar lo que tuvo con Soto, quien a su vez aclaró por qué se alejó de ella después de que en efecto, comenzaron a salir y a tratarse por un tiempo.

Gabriel reveló el motivo por el cuál no hizo público ese noviazgo y el porqué del rompimiento.

“Quiero destacar es que ella era una mujer, a pesar de que estaba separada, era una mujer que seguía casada y ella corría el riesgo de que el papá de su hijo no le diera la pensión si se hiciera público que ella tenía una relación”.

Lee también Gabriel Soto desata polémica: su ex asegura que le fue infiel y él ya presume a su nueva novia, la terapeuta Colibrí Jiménez

[Publicidad]

Soto detalló que a Sinclair le brindó su ayuda económica, sin embargo, ella comenzó a pedirle dinero no solo para las necesidades de su hijo, sino para las de ella, lo que ocasionó que Gabriel se alejara.

"Hubo varios meses que por razones que ustedes ya investigarán por qué, el papá no le daba pues ahora sí que el dinero completo de la pensión y yo le ayudaba, yo le ayudaba y con mucho gusto le ayudaba, ¿no? Y bueno, pues dentro de esta ayuda, pues cada mes era más más y más dinero, ¿no? Ahora ayúdame para esto, ahora ayúdame para lo otro y yo con todo el gusto lo hacía, pero pues llegó un momento donde se me salió también un poco de las manos, yo también tengo dos hijas a las cuales les doy pensión y también me encargo de ellas y son cosas que no me correspondían, ¿no?", dijo en entrevista para el programa "Hoy".

Ana Carla Sinclair y Gabriel Soto.

Adelantó que con su equipo legal analizarán una demanda por difamación y otra por uso debido de imagen.

[Publicidad]

"Sí voy a a poner una demanda, hoy tengo una junta con mi abogado, una demanda por difamación y una demanda por uso indebido de imagen sin mi autorización, porque ella está dando fotos mías que yo no autoricé dar y eso es un delito".

Gabriel negó a Televisa Espectáculos que su actual novia, Colibrí Jiménez, haya sido amiga de Ana Carla y aclaró que, contrario a lo que se difundió en diversos medios, ella tampoco es su psicoterapeuta.

Lee también Gabriel Soto y el vínculo que lo une a Ana Clara Sinclair: "uno puede tener amigas", dice el actor

[Publicidad]

“Yo fui el que le presenté a Colibrí, porque Colibrí, mi actual novia, que es nutrióloga, que entre paréntesis se ha manejado que ella me trató en una cuestión de psicoterapia; ella me trató siempre en una cuestión de nutrición nada más, de asesoría y de terapia, en cuestiones de nutrición, y Sinclair me pidió ir con Colibrí, porque Colibrí tiene un área de nutrición específica para el regulamiento de ciclos de la mujer”, puntualizó.

Colibrí Jiménez y Gabriel Soto presumen su amor en redes.

rad