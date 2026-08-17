Las luces se apagan y corre la función. Familias, parejas y amigos acaparan las butacas y las palomitas para vivir experiencias arácnidas, de juguetes animados, dramas épicos, biográficos, videojuegos e historias de terror.

El cine parece estar viviendo un revival con muchas emociones.

Ya sea en formato tradicional, en 3D, 4Dx o IMAX, el cine ha mostrado una recuperación en la taquilla global, con cinco títulos del top ten que han superado los mil millones de dólares de recaudación y una, Spider-Man: Un nuevo día, que este fin de semana rompió la barrera de los 2 mil millones de dólares.

Fuente: Box Office Mojo

La Odisea, Toy Story 5, Michael y Super Mario Galaxy: La película integran el club que los mil millones que desde 2019 no reunía tantos títulos. Aquel año fueron nueve. Le siguen El diablo viste a la moda, Proyecto Fin del Mundo, Pegasus 3, Obsesión y Minions & Monstruos en el top ten.

De acuerdo con cifras de Gower Street Analytics, la taquilla mundial de lo que va de este 2026 (del 1 de enero al 16 de agosto) ronda los 22.3 mil millones de dólares, en comparación con los 21 mil de 2025 y los 18 mil de 2019 del mismo periodo, antes de la pandemia de Covid 19 que obligó al cierre mundial de salas de cine.

Las proyecciones más modestas apuntan a que este año se alcanzarán los 35 mil millones en la taquilla global, 3% arriba de lo logrado en 2025 y con la meta por alcanzar de los 42 mil 500 mdd de 2019, cuando los superhéroes de Avengers: Endgame solos lograron 2 mil 799 mdd en taquilla.

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Todavía quedan cuatro meses del año de aventuras, dramas y embrujos, y de títulos que darán batalla. Mientras los filmes ya en taquilla siguen acumulando dólares en las próximas semanas, vienen Avengers: Doomsday, en diciembre, una de las más esperadas y que se prevé rompa otros tantos récords, y Dune, para darle a este 2026 un final de película.

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