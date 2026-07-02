En plena fiebre de la Copa del Mundo 2026, desde hoy y hasta el próximo día 15 se podrán ver en línea y de forma gratuita más de 50 cortometrajes recién filmados con temática futbolera.

Esto porque Docs en Línea acaba de lanzar en su plataforma digital las producciones del concepto "Más allá del balón", filmadas poco antes del inicio del Mundial 2026 y hasta los primeros días del mismo.

Los cortos podrán ser votados hasta el día 15 para elegir al favorito del público; después quedarán lo que resta del mes a disposición en la plataforma, tras lo cual serán liberados para que cada productor defina lo que desee hacer con ellos.

“Fue convocar a jóvenes y no tan jóvenes, a cineastas emergentes, estudiantes, que quisieran tomar la oportunidad durante los primeros días del Mundial y previo a la inauguración, para hacer historias más allá del balón”, dice Inti Cordera, coordinador del concepto.

Inti es también responsable de DOCSMX, el festival de documental que se realiza anualmente en la Ciudad de México. Para "Más allá del balón" se contó con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos y Procine para la convocatoria.

“Hay siempre historias que contar y ahora le toca al público verlos”, comenta Cordera.

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¿Qué son?

Se trata de 51 cortometrajes documentales, de 10 minutos de duración, procedentes de 16 entidades de la República Mexicana. Fueron hechos entre las horas previas al inicio de la Copa del Mundo 2026 y durante los 10 primeros días de competencia. Inicialmente se registraron 132 equipos, pero por diversos factores no acabaron todos.

¿De qué tratan?

Están relacionados con el futbol, pero desde un ámbito social. Así se encuentran, por ejemplo, "Aficionadas", sobre la pasión que vive un grupo de mujeres más allá de la cancha; "Camp Nou 7", acerca de un entrenador que divide sus días entre la carnicería y el fútbol con niños que apenas descubren el juego; "Dragones: los héroes del pueblo", que sigue a un equipo de futbol amateur de Tulyehualco que, tras conquistar varias finales, emprende viajes internacionales representando a México; y "El más poeta de la cancha", sobre un árbitro llanero.

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También está "La 667. Los peces del Humaya", con una porra de los Dorados de Sinaloa; "Lo que nos dejaron", acerca de lo que hacen las personas fuera del futbol; "Mi casa es mi casa", con temática xenofóbica; "El muchacho que soñó un gol", acerca de un niño refugiado palestino en México; y "Mwen Byen", que tiene como protagonista a una haitiana que radica en el país y está feliz por la participación de su selección en la Copa del Mundo 2026.

¿Hasta cuándo estarán?

Disponibles gratuitamente en Docs-enlinea.com. Estarán a votación del público hasta el día 15 y después permanecerán en la página hasta el 31. Después cada productor decidirá qué hacer con ellos, como recorrer festivales; puede ser que algunos decidan que se queden en la plataforma.

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