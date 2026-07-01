Millie Bobby Brown está de regreso en Netflix para protagonizar uno de los estrenos más importantes del mes. La actriz volverá a ponerse en la piel de Enola Holmes, la audaz detective y hermana menor de Sherlock Holmes, para la tercera cinta de esta saga.

Pero "Enola Holmes 3" no será la única novedad. Durante julio, Netflix incorporará varios títulos a su catálogo de películas, series y documentales que van desde nuevas adaptaciones literarias hasta producciones originales y el desenlace de algunas de las historias más populares de la plataforma.

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Series

El apartado de series estará liderado por "No tengo miedo", producción mexicana basada en la novela homónima del italiano Niccolò Ammaniti. Protagonizada por Fernando Cuautle, la historia se desarrolla en 1986 y sigue a un niño que, tras descubrir un oscuro secreto, comienza a cuestionar a los adultos que forman parte de su entorno.

Todas las series que llegan a Netflix

5 de julio – "Destellos del mañana"

7 de julio – "Más vale tarde que solteros" T2

8 de julio – "No tengo miedo"

9 de julio – "La casa de la pradera"

13 de julio – "Hot Ones: Extra Heat"

14 de julio – "El mariscal" T3

16 de julio – "El Halcón"

17 de julio – "El mapa de los anhelos"

17 de julio – "El palacio del este"

21 de julio – "WWE: Increíble" T3

22 de julio – "GIGN: Unidad de élite"

22 de julio – "El otro padre"

23 de julio – "Nueva vida en Ransom Canyon" T2

29 de julio – "Proyecto Final"

Películas

Además de Enola, otro de los estrenos más esperados es el de "Heartstopper Forever", cinta que pondrá punto final a la historia de amor de Nick y Charlie.

El catálogo también incluirá "Hasta el final", "Susana y Elvira: Sin plan B", "23 000 vidas", "72 horas" y "Los creyentes", thriller de misterio en el que una mujer regresa a su pueblo natal tras la muerte de su madre y comienza a sospechar que su padre oculta la verdad sobre lo ocurrido.

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Cinta que se estrenan en la plataforma

1 de julio – "Enola Holmes 3"

8 de julio – "Hasta el final"

12 de julio – "Susana y Elvira: Sin plan B"

17 de julio – "Heartstopper Forever"

17 de julio – "23 000 vidas"

24 de julio – "72 horas"

24 de julio – "Los creyentes"

Documentales y eventos en vivo

La plataforma también se hace espacio para los documentales y este mes destaca "Los peores vecinos del mundo", una producción que recopila historias reales de conflictos vecinales que terminaron en fraude, violencia o tragedia.

1 de julio – "Los peores vecinos del mundo"

10 de julio – "Naufragio: Pesadilla en el mar"

13 de julio – Home Run Derby 2026 de la MLB

22 de julio – "Una tóxica historia de amor

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