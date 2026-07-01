Luego de que durante el fin de semana pasado se reportara que el actor japonés Nijiro Murakami fue vinculado a un caso de presunta agresión contra su expareja, el protagonista de la serie de Netflix “Alice in Borderland” se pronunció ante sus seguidores.

A través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, expresó sus “más sinceras disculpas por la gran preocupación y los inconvenientes que he causado a todas las personas involucradas, así como a todos mis fans y seguidores”.

Murakami añadió que más adelante hablará sobre las circunstancias que rodean el caso.

Lee también Gabriel Soto aclara su vínculo con Ana Carla Sinclair y asegura la demandará por difamación: "Mes con mes me pedía más y más dinero"

De acuerdo con informes de medios japoneses, el actor se encuentra bajo investigación por presuntos incidentes ocurridos en el distrito de Shibuya, en Tokio, entre marzo y mayo de 2024.

Su expareja lo señaló de agresión en cuatro ocasiones distintas, en las que habría sido golpeada, jaloneada y con la cabeza impactada contra una ventana.

[Publicidad]

Las heridas, según la denuncia, tardaron aproximadamente un mes en sanar por completo. El caso fue presentado ante la comisaría de policía de Harajuku.

Foto: Instagram oficial.

Lee también ¿Quién es Nijiro Murakami? El actor japonés de "Alice in Borderland" que enfrenta acusaciones de agresión

Posteriormente, las autoridades remitieron la investigación a la fiscalía, donde se analiza a profundidad para determinar si se presentarán cargos formales contra Nijiro Murakami.

[Publicidad]

El caso también llamó la atención debido a que, según medios locales, en sus declaraciones durante la indagatoria el actor habría reconocido parcialmente los hechos, señalando: “No cabe duda de que la lastimé”.

Hasta el momento, la agencia de representación del actor no ha emitido un comunicado oficial, mientras que Murakami se encuentra en pausa de un próximo proyecto televisivo en el que fungiría como protagonista, titulado “Strange: Junji Ito's Strange Stories That Keep You Up at Night”, previsto para estrenarse el 3 de julio.

Lee también Alicia Machado explota por críticas por asistir al concierto de Carín León, tras sismos en Venezuela: "no me disculpo"

[Publicidad]

El actor, con trayectoria en cine, televisión y doblaje, alcanzó reconocimiento internacional gracias a la serie “Alice in Borderland”.