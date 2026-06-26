El actor japonés Nijirō Murakami, de 29 años, conocido por su participación en la serie de Netflix "Alice in Borderland", enfrenta una investigación por presunta agresión contra una mujer con la que mantuvo una relación hace casi dos años.

El caso fue dado a conocer por el diario japonés Nikkan Sports, que informó que los incidentes ocurrieron entre marzo y mayo de 2024 en el domicilio del famoso, ubicado en el distrito de Shibuya, en Tokio. De acuerdo con el reporte, la mujer habría resultado lesionada en al menos cuatro ocasiones.

Las "lesiones" incluyeron golpes que provocaron que su cabeza impactara contra una ventana, además de puñetazos y tirones de cabello. Asimismo, las heridas habrían tardado alrededor de un mes en sanar.

Lee también Él era Luis de la Rosa, el animador mexicano de "Spider-Man" que murió arrollado por un tren en Francia

Tras la investigación inicial realizada por la comisaría de Harajuku, en Tokio, el caso fue remitido a la fiscalía para una revisión más exhaustiva.

La situación ha generado gran atención en Japón debido a que, el actor habría reconocido parcialmente los hechos durante su declaración al afirmar: "No cabe duda de que la lastimé". Hasta el momento, Murakami y su agencia no han emitido un comunicado oficial sobre el caso.

[Publicidad]

La mujer presentó una denuncia contra el actor y relató su versión de los hechos ante las autoridades.

Lee también José Ángel Bichir vuelve a redes tras su accidente y colegas le dedican mensajes de apoyo: “Te queremos Bichirito”

Murakami había obtenido un nuevo protagónico

Por su parte, se informó que Murakami había sido anunciado como protagonista del primer episodio de la serie "Strange – Junji Ito's Strange Tales That Keep You Awake at Night", cuyo estreno está previsto para julio por TV Tokyo. Sin embargo, luego de darse a conocer el caso, el departamento de relaciones públicas de la televisora declaró: "Estamos evaluando cómo proceder".

[Publicidad]

Murakami es hijo del actor Jun Murakami y de la cantante UA. Debutó en la actuación en 2014 y, aunque ya gozaba de reconocimiento en Japón, alcanzó la popularidad internacional gracias a su participación en "Alice in Borderland". También ha participado en producciones como "Destruction Babies", "Come Come Everybody", "This Corner of the World".

Lee también Nicole Wallace revela qué fue lo que más disfrutó de México: "Vuestros insultos son muy buenos"