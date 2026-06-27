En febrero de 2024, Luis de la Rosa se conectó vía remota con EL UNIVERSAL. Estaba feliz y con algo de pena, porque por un lado estaba contento de que “Spider-Man, a través del Spider Verso”, estuviera nominada al Oscar en la categoría de Largo de Animación, pero por otro, sabía que su trabajo había sido poco en relación con el resto de la plantilla.

“Suena bien, mándame las preguntas para tenerlas presentes de aquí al sábado”, había respondido días previos a la cita por zoom.

Su nombre figuraba con los de otros mexicanos en los créditos de la cinta y EL GRAN DIARIO DE MÉXICO había decidido contactarlos a fin de mostrar los rostros de quienes no se ven.

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“Gracias por pensar en mi”, dijo tan pronto comenzó la charla de unos minutos.

Luis fue contactado por los estudios apenas un mes de antes de estrenarse la producción en la pantalla grande. La petición no era algo raro, porque en todas las producciones grandes hay momentos en que se requiere de manos extras y, entonces, busca al talento ya conocido.

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Luis, quien gustaba usar el sobrenombre de Lemur en su cuenta de facebook, ya era visto por uno de los productores del filme al haber trabajado en la serie “Animaniacs” y la más reciente entrega del filme “Space Jam”.

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Y entonces durante una semana, desde su casa en Sonora, el creativo echó manos a la obra para cumplir con su tarea en una de las secuencias más locas del largometraje.

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“Hay una escena donde el villano principal se da cuenta que puede hacer como portales a otras dimensiones y, en una de esas, asoma la cabeza a una donde es como un cómic de los 60 en Nueva York. Las personas se asustan y corren, yo hice a algunos de ellos reaccionando, como una señora que huye y un taxista”, detalló a esta casa editorial.

Antes de ello, su experiencia era conocida por el medio. En su currícula figuraba Anima Estudios, Atomic Cartoons y Tonic DNA, todas ellas relevantes en la industria de animación.

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Creía que los animadores en México eran buenos, pero hacía falta tener una mayor producción para generar una buena industria. Pensó que sólo hacía falta un impulso para ello y el cual pronto llegaría.

Esta semana acudió a Annecy, el festival de cine de animación más importante del orbe, para seguir creando contactos y creando proyectos.

Ahí, la noche de ayer, sufrió un accidente cuando, de acuerdo con autoridades locales, caminaba en una zona de trenes, siendo impactado por uno de ellos.

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Guillermo del Toro, director de “Pinocho” y “El laberinto del fauno”, dedicó unas palabras a Luis, quien tenía 34 años.

“Descanse en paz un talento animador. No lo conocía, pero su capacidad era muy conocida en el medio”, externó el realizador tapatío.

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El Instituto Mexicano de Cinematografía también le dedicó un mensaje en redes sociales, apuntando que hubo superhéroes a quienes Luis hizo volar.

“El animador sonorense dejó una colección de asombros que siempre celebraremos”, se lee en el mensaje.

En facebook, familiares del animador han dejado mensajes con fotografías del creativo.

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“No hay palabras, nos dejas el corazón roto, tus navidades fueron siempre en casa con nosotros, tu talento trascendió países. Tu viaje a Europa era precisamente para estar siguiendo tus sueños.

“Eres y fuiste el mejor. Gracias por todo y por todas tus pláticas desde una óptica alegre, feliz y siendo genuino en todo momento. Te vamos a extrañar demasiado Luisito”, escribió Cristina Caballero de la Rosa.