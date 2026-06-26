A poco más de tres meses de su caída desde un tercer piso que le ocasionó fracturas, el actor José Ángel Bichir regresó a sus redes sociales con un mensaje que ha hecho a la comunidad artística sumarse a ello.

“Gracias”, escribió el sobrino de los también actores Bruno y Demian Bichir, acompañado de emojis de estrellas y manos en señal de agradecimiento.

Rápidamente colegas de José Ángel, como Armando Hernández (“Fuera del cielo”), Giovanna Zacarías (“Las vueltas del citrillo”), Fernando Bonilla (“La oficina”) y Alfonso Dosal (“Tres idiotas”) dejaron mensajes de apoyo en la cuenta de Instagram.

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“Venga mijo, con todo. Te amo bro”, escribió Hernández.

“Te queremos Bichirito”, abundó Zacarías.

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“Fuerte abrazo carnalito”, agregó Bonilla.

El pasado 13 de marzo, el actor de “Jirón de niebla” y “Sexo, pudor y lágrimas 2” cayó del tercer piso de un edificio de departamentos de la colonia Narvarte en la Ciudad de México.

Fractura en el rostro, contusiones y trauma abdominal fue el reporte médico, mientras que la familia emitió un comunicado en donde sugirió que todo había sido por una crisis de salud mental.

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“El ritmo de vida tan vertiginoso que se tiene en el mundo actualmente puede afectar de diferentes maneras a las personas, como a José Ángel, quien absorto por la incertidumbre y el ruido constante sufrió una crisis, misma que derivó en el accidente que lo tiene hospitalizado”, se informó en ese momento.

Apenas la semana pasada, su tío Bruno Bichir calificó de milagro el estado actual de su sobrino, de 38 años.

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“Bendito Dios está muy bien, no darían crédito si lo vieran, hemos ido a comer y todo, porque no es que esté enclaustrado, es increíble, es un milagro ¿cómo no creer en los milagros con esto? Ese muchacho está entero, me veo peor yo después de un catarro”, indicó.

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Hoy, en sólo dos horas, el mensaje de José Angel ya recibió más de mil corazones y cerca de 200 comentarios de amigos y público.

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“Te abrazo fuerte, a seguirle dando”, escribió Gustavo Egelhaaf, de “Hasta que la boda nos separe”.

La cantante Lisset, así como la terapeuta Silvia Olmedo y el actor Mauricio Martínez, han sido otros que se han pronunciado en la publicación.

“Un abrazo muy fuerte, hermano”, expresó Martínez.

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