Alex Diego, técnico de la Selección Mexicana Sub-20, sólo tiene palabras de agradecimiento para Andrés Lillini, el directivo que lo puso en ese puesto; sin embargo, decirle gracias va más por la autonomía que por darle ese cargo.

“Andrés nos dio la oportunidad de ir a los clubes, de ver a los jugadores, de poder escogerlos, de hablar con ellos, de poder sentarnos con los directores de fuerzas básicas”, explica en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

“Eso fue fundamental, porque antes no teníamos esa visibilidad; llegaba un visor, te daba una lista, te decía que eran los mejores y tú debías confiar en que esos eran, hoy, nosotros los escogimos porque los vimos todas las jornadas y eso acorta el margen de error a la hora de tomar decisiones”, destaca Alex sobre la forma de trabajar.

Sin embargo, en el jugador también hubo un cambio de chip, destaca por su parte Andrés Lillini, director deportivo de Selecciones Menores. Para el argentino, en torneos tan cortos como el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, dejarles el sello de competidor es clave.

“Para mí es determinante enseñarle al chico, transmitirles el ganar. Por eso los entrenadores deben mamar la importancia de ganar porque acá dar discursos románticos si el resultado no existe no sirve para nada. Acá el discurso viene acompañado de lo que se hace en el campo. Eso es lo que tratamos de imponer, que todo jugador que venga tiene que demostrar en cada momento por qué está”, dijo contundente.

El directivo es claro: juega el mejor y la explicación terminó. Ser competidores de principio a fin es uno de los sellos que Andrés Lillini quiere dejar en las Selecciones con límite de edad.

[Publicidad]

“Competir hasta el último momento, no importa quién juegue enfrente, siempre dar el máximo, el lugar se gana con base en lo que le demuestran al entrenador y si alguien va para afuera el entrenador no mira más; juega el mejor”, explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.