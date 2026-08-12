Mientras el primer equipo rojiblanco se prepara para cerrar su participación en la Leagues Cup contra Sounders de Seattle, Gabriel Milito comienza a mirar hacia las piezas que pueden formar parte del futuro del Guadalajara.

Entre ellas están Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda, quienes recientemente lograron el campeonato con la Selección Mexicana Sub-20, siendo factores importantee para que el cuadro tricolor se impusiera en el Coloso de Santa Úrsula.

Los tres canteranos fueron parte del equipo que consiguió el título del Premundial de Concacaf, resultado que además aseguró su participación en el Mundial Sub-20 de 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Camberos fue una de las figuras del torneo al terminar como campeón de goleo y recibir el Balón de Oro.

Aunque el entrenador argentino destacó el trabajo de sus jóvenes, fue con Hugo con quien dejó una declaración que puede marcar su futuro inmediato en el Rebaño Sagrado.

“Es un jugador que nosotros, por supuesto que lo tenemos en cuenta, queremos que esté con nosotros. Me emociona como proyecto”, aseguró en conferencia de prensa previo al último choque de la Leagues Cup.

La frase muestra que el juvenil mexicano está dentro de los planes del técnico de los tapatíos, pero puso una condición: nadie tiene el puesto asegurado en el equipo.

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“Tendrá que luchar por un lugar, como tienen que luchar cada uno de los compañeros para ganarse esa oportunidad”, sentenció sobre Hugo, quien el torneo pasado tuvo poca actividad bajo sus órdenes.

Sin embargo, el reconocimiento no se limita al extremo derecho. El estratega sudamericano también resaltó el desempeño de todos los futbolistas de Chivas que participaron con el Tricolor en el torneo de la categoría.

“Han tenido un gran desempeño, no solamente Camberos, sino también Santiago Sandoval y Samir Inda. Todos los chicos que fueron con la Selección han tenido una gran participación”, finalizó el director técnico de las Chivas.

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