Para Gabriel Milito, la eliminación en Leagues Cup no cambia la responsabilidad que conlleva representar al Guadalajara. Por ello, descartó que el duelo contra Seattle sea un trámite: “A Chivas con o sin opciones, hay que representarlo siempre con mucho profesionalismo”.

Aunque también se mostró desilusionado. “Llegar sin chances es una situación difícil. Es inimaginable para nuestras aspiraciones, pero es la realidad que nos toca vivir y la debemos afrontar”, señaló.

De acuerdo con el técnico, el encuentro servirá como una oportunidad para evaluar a su plantilla, probar variantes, observar el rendimiento de algunos futbolistas. Sin embargo, sabe que el resultado del torneo deja un sabor amargo, ya que llegaron con la expectativa de avanzar, pero se quedaron sin posibilidades antes de disputar su tercer encuentro.

Ante esto, Milito no esquivó su responsabilidad, al asegurar que pese al fracaso, está convencido de la calidad de su plantel: “Yo sigo totalmente enamorado de este equipo, por eso me hago responsable, porque tener tan buenas individualidades me obligaba a por lo menos depositarlo en cuartos de final. No lo logré”.

Ahora, frente a los Sounders de Seattle, buscará que Chivas cierre de la mejor manera, aunque sin cambiar la identidad del grupo: “Lo seguiré intentando hasta el último día de mi estadía en Chivas, que ojalá sea por mucho tiempo”, sentenció.

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