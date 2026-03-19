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, exnovia de , da a conocer que la madre del actor, doña Patricia Pascual, le contó que sí será operado y, aunque no aseguró el motivo por el que la intervención será aplazada, sugirió que se podría tratar de una cuestión económica.

En entrevista con "Venga la alegría", la actriz contó que, desde que sucedió el accidente, en el que el actor cayó desde un tercer piso, se ha mantenido en comunicación con doña Patricia, su exsuegra.

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Fue así que reveló que la mamá de José Ángel le contó que este sí deberá de ser operado.

"Estoy enterándome con la comunicación que tengo con Pati, pero lo único que sé es que sí hay que operarlo", expresó.

Rojas indicó que una de las razones por lo que la operación no se llevó a cabo, durante la estancia de José Ángel (que duró tres días) en el hospital, podría ser por los posibles gastos que habría supuesto su internamiento y el tratamiento de las fracturas que padece.

"Supongo que ha de haber sido un gasto muy fuerte el que tuvieron ahorita", sugirió.

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También se mostró dispuesta a apoyar a la familia, en caso de que los Bichir necesiten de cooperación económica.

"Habrá que checar, me voy a poner en contacto con ella (la mamá de José Ángel); por supuesto, si puedo ayudar, con todo el amor lo haré

, precisó.

Afirmó que el actor cuenta con la fortuna de que su madre siempre lo acompaña y, aunque quisiera tuviera tener un acercamiento, ha tratado de respetar el proceso emocional que el actor debe de estar atravesando.

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"No he podido verlo, no fue un episodio nada lindo, no se siente (bien) seguramente, debe de traer una cruda moral, sin entender qué onda; son episodios en la vida que nos pasan para aprender, para crecer para valorar, gracias a Dios tiene a su mami, que lo ayuda, que nos tiene a mucha gente que estamos muy preocupados por él", ahondó.

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