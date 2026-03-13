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“Ojalá este momento sirva para que más personas sepan que pedir ayuda no es vergonzoso”, son las palabras de la familia de luego de que cayera desde un tercer piso este viernes.

Demian, Rosaura y otros de sus parientes compartieron un comunicado en en el que reabren una de las conversaciones que parecen continuar siendo incómodas en la sociedad: La salud mental.

El ritmo de vida tan vertiginoso que se tiene en el mundo actualmente puede afectar de diferentes maneras a las personas, como a José Ángel, quien absorto por la incertidumbre y el ruido constante sufrió una crisis, misma que derivó en el accidente que lo tiene hospitalizado.

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“En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”, se puede leer.

Al igual que su madre a las afueras del hospital, el comunicado compartido por la familia Bichir desmiente que José Ángel se encontrará bajo la influencia del alcohol u otra sustancia.

De igual forma, asegura que el actor no quiso conscientemente hacerse daño, pero al estar en medio de una crisis de salud mental, acabó cayendo.

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Demian y el resto de su familia además, llaman a la reflexión sobre este tema tan importante, para que se avance hacia considerarlo parte de la salud integral de todas las personas.

“Una persona que atraviesa una crisis emocional profunda no es un peligro ni está perdida: es un ser humano que necesita ayuda, contención y amor”, señalan.

El estado de salud de José Ángel según el comunicado es favorable, debido a que se encuentra fuera de peligro, salvo algunas fracturas que su mamá detalló en un encuentro con medios de comunicación.

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Finalmente, la familia Nichir Pascual agradece a todos la preocupación por José Ángel, esperando que este episodio ayude a que otros alcen la voz cuando necesiten ayuda; además, piden que se respete su privacidad en los siguientes días.

“Nadie está exento de necesitar ayuda. Ojalá este momento sirva para que más personas sepan que pedir ayuda no es vergonzoso, que hablar de nuestras batallas internas no es tabú y que el amor y la comprensión son el mejor tratamiento”, finalizan.

Bichir cayó del tercer piso de un edificio de departamentos localizado en la colonia Narvarte Poniento, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), México.

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dft

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