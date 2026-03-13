En medio de una experiencia inmersiva en el planetario del Papalote Museo del Niño, el actor Ryan Gosling y los directores Phil Lord y Christopher Miller presentaron ante la prensa mexicana la película “Proyecto Fin del Mundo”, adaptación de la novela de Andy Weir.

"Mi esposa manda saludos" dijo en español el actor de Hollywood cuando entró a la sala.

Durante el evento, realizado bajo una proyección de estrellas que recreaba el espacio, los cineastas y el actor recibieron un reconocimiento simbólico con sus nombres escritos en las estrellas en el recinto mientras compartían detalles del rodaje de esta historia de ciencia ficción que mezcla ciencia, humor y una amistad improbable.

La película, titulada originalmente "Project Hail Mary", sigue al astronauta Ryland Grace, quien despierta solo en una nave espacial sin recordar cómo llegó ahí y pronto descubre que está en una misión crucial para salvar a la humanidad.

Uno de los temas centrales de la conversación fue cómo lograron recrear el espacio sin depender únicamente de pantallas verdes. Phil Lord explicó que, aunque la cinta cuenta con miles de efectos digitales, el equipo apostó por construir físicamente gran parte de la nave y utilizar fondos LED para lograr mayor realismo.

“Tenemos más de 2 mil tomas con efectos visuales, pero queríamos que el punto de partida fuera algo tangible, algo que realmente pudiéramos fotografiar”, comentó el director, Phil Lord (Spider-Man: Across the Spider-Verse)

La decisión permitió que el equipo capturara reacciones más naturales durante las escenas, especialmente en la relación entre el protagonista y el extraterrestre Rocky.

“Queríamos que esa amistad existiera realmente en el set y no que se construyera después en la computadora”, añadió Christopher Miller ("The Lego Movie").

Phil Lord, Christopher Miller y Ryan Gosling ya tienen sus propias estrellas en el firmamento ⭐️; están en México para presentar la película "Proyecto Fin del Mundo" 🎥

Video Marlem Suárez/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/xreG0nwHPN — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 13, 2026

De hecho, explicaron que querían alejarse de la típica narrativa donde el espacio es solo un lugar hostil.

“Muchas historias hablan de alguien que quiere volver a la Tierra. Esta es sobre alguien que descubre que también puede encontrar un hogar en el espacio”, menciona el actor.

Otro de los retos que enfrentaron los cineastas fue equilibrar el rigor científico de la historia con momentos de humor.

La novela de Andy Weir, autor también de "The Martian", se caracteriza por su fuerte base científica, pero Lord y Miller insistieron en que la experiencia humana nunca es una sola emoción.

“En la vida real puedes estar pasando por un momento triste y aun así reírte. No queríamos negar el humor que surge incluso en situaciones extremas. Nuestras películas favoritas te hacen reír y llorar al mismo tiempo”, explicó Miller.

Conferencia de prensa de la película "Proyecto Fin del Mundo", con el actor Ryan Gosling y los directores Phil Lord y Christopher Miller. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

La amistad real que inspiró la historia

Uno de los momentos más curiosos de la conferencia surgió cuando Ryan Gosling habló sobre la inesperada amistad que formó durante el rodaje con James Ortiz, el artista que manipuló y dio voz al personaje de Rocky.

El actor recordó que pasó muchos días filmando solo frente a la cámara, por lo que pidió al equipo tener algún tipo de compañero en escena.

“Hubo un momento en que dije: ‘Necesito un amigo con quien hablar’”, contó entre risas.

Con el tiempo, Ortiz comenzó a interactuar cada vez más con el actor durante las escenas y terminó aportando ideas al personaje.

Conferencia de prensa de la película "Proyecto Fin del Mundo", con el actor Ryan Gosling y los directores Phil Lord y Christopher Miller. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

“De pronto decía: ‘Rocky nunca haría eso’, y eso nos obligaba a discutir el personaje y encontrar un punto medio”, recordó Gosling entre risas.

Esa dinámica terminó construyendo una relación auténtica entre ambos, algo que, según el equipo, se trasladó directamente a la pantalla.

Tras la conferencia en el Papalote, el equipo de la película tenía previsto reunirse con fans mexicanos en una alfombra con público programada para la noche en el complejo comercial Antara Fashion Hall.

La película llegará a los cines el 20 de marzo de 2026, distribuida por Amazon MGM Studios.

rad