En cuanto terminó la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana dio el banderazo inicial a su proceso rumbo a 2030, con Rafael Márquez en el banquillo del Tricolor. Así comenzó la carrera para llegar al próximo Mundial.

La Selección Mexicana Sub-20 conquistó recientemente el Campeonato de la Concacaf, ganó su pase al Mundial de la categoría en 2027 (Uzbekistán-Azerbaiyán) y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ahí se gesta otro proceso, uno que, esperan, pueda alimentar la plantilla para la siguiente gran justa.

Andrés Lillini, director deportivo de Selecciones Nacionales menores varoniles, confía en que esta generación que apenas se enfrentará al mundo en grandes competiciones, alimente la baraja de opciones de Rafa Márquez, pero sabe cuál es el primer objetivo a corto plazo para estos juveniles: sumar experiencia en Primera División.

“Esta generación después del Mundial [2027] va a ser la tercera generación para Juegos Olímpicos y ojalá que esto pueda repercutir en 2030, pero primero tienen que jugar en Primera División, llegó la hora de ir a sus respectivos clubes, levantar la mano y demostrar a sus entrenadores que pueden jugar y eso es mucho más fácil para nosotros a la hora de elegir”, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

“México no se podía quedar fuera de estas competencias, por las generaciones que tiene y todo lo que tenemos para trabajar; somos de primer mundo y después hay que preparar el Mundial con un seguimiento más exhaustivo individual del mapa que Alex [Diego] conformó”, agregó sobre la obtención de los dos boletos en el pasado Campeonato Sub-20.

Y el ejemplo más cercano es el que se vivió con Obed Vargas y Gilberto Mora, los referentes de la Selección Mexicana Sub-20 en el pasado Mundial de la categoría; una selección que llegaba con destacado recorrido en el máximo circuito.

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“El año pasado en Chile fue que muchos llegaron con minutos en Primera División y eso es determinante para estas competencias, lo que se aprende en Primera División no se aprende en cualquier lado y si después esto repercute en el Mundial de 2030, sería ideal para este proceso que ya comenzó”, concluyó Lillini.

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