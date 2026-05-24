Yolanda Ventura habla de cómo va la recuperación de José Ángel Bichir, uno de los hijos de su esposo Odiseo. De acuerdo con la exParchis, el actor está mejorando, sigue en terapia y cuenta con el acompañamiento de toda la familia, incluída ella, para seguir adelante con su recuperación.

La actriz, de origen español, fue captada en un evento teatral y, ahí, además de ser cuestionada acerca de sus proyectos actuales, la prensa se interesó en conocer cómo sigue la salud de José Ángel que, en marzo de este año, sufrió una caída desde un tercer piso.

Con cierta reserva, debido al respeto que le merece el proceso emocional de José Ángel, Ventura se limitó a expresar que se encuentra avanzando y también mostró gratitud por el interés en la salud del joven y las constantes muestras de cariño que la familia Bichir ha recibido, desde aquel acontecimiento.

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"José Ángel está muy bien, se los agradezco, está recuperándose, yo espero que, cuando él quiera salir y dar información y todo, la dará, pero está bien cuidado, en familia y recuperándose, está en sus terapias, claro".

Hizo referencia a la cercanía que mantiene con el joven pues, a pesar de que la madre de José Ángel es la señora Patricia Pascual, Yolanda tiene una relación cercana al actor y también con los otros hijos de Odiseo, su esposo desde hace nueve años.

Ventura argumenta que la famlia se ha caracterizado por mantenerse unida, sin importar las separaciones, por lo que, todos sus integrantes, acompañan al joven en su proceso de recuperación, el cual ha consistido en operaciones, uso de férula y colocación de piezas dentales.

"Somos familia, estamos juntos en esto, he estado ahí, pero agradezco porque han sido una gran cantidad de muestras de afecto para toda la familia Bichir Nájera, que siempre ha estado cuidándose y apoyándose entre sí".

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José Ángel se ausentó, hace sólo unas semanas, de la presentación de "El viaje de Luciano", la película de Kate del Castillo en la que participa, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, sin embargo, su tío, Bruno Bichir expresó que su sobrino manifestó tristeza de no poder asistir al evento.

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