Arlington.— España afronta uno de sus retos más importantes en los últimos años. Sin embargo, es uno que ya ha sabido sortear en el pasado.

Al interior de la Furia Roja, son conscientes de que contra Les Bleus se juegan “el partido más importante” hasta el momento y esperan que el resultado sea el mismo que en la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones 2024-25.

“Venimos de jugar muchas veces contra ellos y han sido a nuestro favor, esperemos que mañana [hoy] sea igual. Desde antes de empezar el Mundial, sabíamos a lo que veníamos y sabíamos que nos podía tocar [Francia]... Va ser un partido muy bonito, con dos de las mejores selecciones del mundo”, declaró Álex Baena.

El extremo izquierdo reconoció que el duelo ante los franceses será “de mucho ataque y de goles”, por la artillería de ambos equipos, pero confía en que podrán sacar ventaja.

“Sabemos de los cuatro jugadores que tienen arriba, pero nosotros intentaremos hacer lo mismo que en todos los partidos: Tener la posesión del balón. Esperemos que mañana [hoy] podamos controlarlo mucho más y sean ellos los que corran para atrás”, dijo.

Por su parte, Pedro Porro valoró la calidad de Francia, pero dejó en claro que no se sienten inferiores y que, en una semifinal de la Copa del Mundo, no hay favoritos.

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“Es una de las mejores selecciones, [pero] miedo, ninguno. En este tipo de partidos, no hay favoritismo de un lado o de otro; son dos grandes selecciones. Mañana [hoy] va a ser un partido muy bonito y difícil a la vez, ojalá salga bien [para nosotros]”, expresó.

El lateral derecho habló sobre lo importante que será encarar a Les Blues con personalidad: “ Tenemos que estar concentrados y hacer nuestro mejor partido, estar enfocados para dar el máximo y hacer lo mejor posible”.

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