La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer que la estrategia Jóvenes Embajadores del Mundial avanza de manera importante con una participación mayoritaria de mujeres, quienes representan 59% de jóvenes en capacitación en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que tuvo entre sus sedes las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

En un comunicado, la dependencia federal explicó que el programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan, y busca fortalecer sus habilidades para su incorporación al mercado laboral en sectores clave como el turismo, la cultura, el deporte y la hospitalidad.

Detalló que desde su inicio en mayo pasado, las y los participantes realizan actividades prácticas cinco días a la semana, con jornadas de entre cinco y ocho horas diarias, en centros de trabajo de los sectores público y privado, donde adquieren experiencia directa en entornos laborales reales.

La Secretaría del Trabajo destacó que durante su formación reciben un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, equivalente al salario mínimo vigente, además de acceso a servicios médicos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que garantiza condiciones de protección social durante su capacitación.

Resaltó que uno de los datos más relevantes del programa es la participación femenina, pues casi seis de cada 10 jóvenes son mujeres (59%), lo que refleja una mayor incorporación de ellas a espacios de formación laboral en sectores estratégicos de la economía vinculados al Mundial 2026.

Informó que el resto de la generación está integrada por 41% de hombres, quienes también participan en este proceso formativo que podrá extenderse hasta por 12 meses dentro del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

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La STPS destacó que, en coordinación con la Secretaría de Turismo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), las y los jóvenes que se integran al sector público se capacitan en atención a visitantes, organización de eventos, logística y actividades administrativas.

“Al concluir su formación, las y los participantes habrán desarrollado experiencia en atención al público, comunicación efectiva, trabajo en equipo, adaptabilidad y orientación a resultados, competencias clave para su incorporación al mercado laboral”, puntualizó la dependencia del gobierno federal.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social subrayó el papel creciente de las mujeres jóvenes en la capacitación laboral vinculada a uno de los eventos internacionales más importantes para México, como fue el Mundial de Futbol, al tiempo que se fortalecen las oportunidades de empleo digno para la juventud e impulsa el desarrollo económico.

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