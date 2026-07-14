Susana Zabaleta no dejó pasar las declaraciones de Pedro Sola sobre los perros y respondió con una comparación que desató la polémica. La cantante aseguró que, así como hay personas que pueden odian a los animales (como aseguró Sola), también existen quienes rechazan a los homosexuales, por lo que advirtió al conductor de "Ventaneando" que, si se encontrara con alguien así, huyera.

"Así que córrele, manito, porque donde te encuentres un homofóbico te va a matar así, igualito, con un pedazo de carne. ¿Has visto a un perro envenenado…?”

La cantante y actriz no disimuló el enojo que le causó la declaración del conductor del programa “Ventaneando”, quien dijo que le daban ganas de darle carne envenenada a los perros que llevan a lugares como centros comerciales.

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Ninel Conde va de “la casa” a “la cocina”

La ex participante de “La casa de los famosos México” fue anunciada como una de las integrantes de la nueva temporada de “Top Chef VIP”, reality de cocina de Telemundo.

El programa se estrenará el próximo 1 de septiembre y Ninel compartirá la cocina con figuras como Lupillo Rivera, Stephanie Salas y La Divaza. Todos buscarán demostrar sus habilidades culinarias, además de compartir con el público distintos aspectos de su vida mientras enfrentan los retos del concurso. ¿Sabrá lidiar Ninel con la cebolla?

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Elenco y producción hace maletas para llegar al “Corazón de Marruecos”

La producción y el talento de “Corazón de Marruecos” están listos para cruzar el Atlántico, pero no precisamente para disfrutar del verano, sino para grabar escenas de la nueva telenovela.

Rosy Ocampo, productora de la historia, desea mostrar en pantalla un poco de la cultura marroquí, con realismo y con respeto a sus tradiciones, por lo que trabajó con especialistas en lengua y costumbres árabes, antes del viaje de tres semanas.

"Tenemos un conjunto de asesores que nos están ayudando, desde cómo se pronuncian ciertas palabras hasta las costumbres. Queremos traer a la pantalla algo distinto y también romper con muchos estereotipos".

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En el elenco del melodrama figuran África Zavala, José Ron, Daniela Romo, Claudia Álvarez, Chantal Andere, Luis Roberto Guzmán, Arcelia Ramírez y Aarón Mercury.

El elenco está listo para cruzar el mundo y filmar en locaciones

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