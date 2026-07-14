Atlanta.— Después de 60 años, la selección de Inglaterra sueña con volver a consagrarse campeona del mundo, y argumentos le sobran para creerlo. Sin embargo, carga con una “maldición”, de la mano de su técnico, Thomas Tuchel.

El estratega nacido en Krumbach, Alemania, instaló a los Tres Leones entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo, pero su pasaporte podría ser la razón por la cual estén “condenados” a no levantar el trofeo más preciado.

A lo largo de casi 100 años de historia en la Copa del Mundo, se ha mantenido intacta una de las tendencias más curiosas del torneo: Ningún país ha logrado coronarse bajo la dirección de un entrenador extranjero.

La primera estrella de Uruguay (1930) fue bajo las órdenes de Alberto Suppici, nacido en Montevideo; la tercera estrella argentina (2022) fue resultado de la estrategia de Lionel Scaloni, originario de Santa Fe.

Entre Suppici y Scaloni, hay otros 19 directores técnicos que se consagraron campeones del mundo, todos con la selección del país que los vio nacer.

En la historia de los Mundiales, solamente dos directores técnicos extranjeros tuvieron la oportunidad de romper esta “maldición” y ambos terminaron derrotados en el partido decisivo.

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En el Mundial Suecia 1958, el inglés George Raynor llevó a los anfitriones a la gran final; sin embargo, se topó con la icónica selección de Brasil, que contaba con figuras como Pelé y Garrincha; los escandinavos cayeron por 5-2.

El segundo antecedente tuvo lugar en Argentina 1978. El austriaco Ernst Happel fue el técnico de Países Bajos, que fue superado por la Albiceleste (3-1) en el duelo decisivo.

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