La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las recientes declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México Ken Salazar desmienten los señalamientos de presuntos vínculos entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y grupos del crimen organizado; sin embargo, sostuvo que persisten contradicciones en torno a la participación de agencias estadounidenses en el operativo que culminó con la captura de Ismael El Mayo Zambada.

Durante su conferencia matutina la Mandataria señaló que Salazar fue claro al asegurar que nunca tuvo elementos que vincularan a Rocha Moya o al gobierno de López Obrador con grupo criminales.

“Él [Salazar] dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial. Menciona también que él respeta mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no tenía tampoco nada que le pudiera haber indicado que hubiera habido alguna protección del gobierno de México durante el sexenio de (...) López Obrador a algún grupo delincuencial”, expresó.

No obstante, Sheinbaum sostuvo que continúan las inconsistencias respecto a la captura de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, ocurrida el 25 de julio de 2024, particularmente sobre la intervención de autoridades estadounidenses.

La Presidenta hizo referencia a información difundida por el medio Pie de Nota, según la cual la aeronave utilizada para trasladar a ambos narcotraficantes a Estados Unidos fue exhibida en una feria en Nuevo México y después donada por el FBI, situación que, dijo, contradice la versión oficial proporcionada anteriormente.

“El caso del avión que lleva estos dos delincuentes a Estados Unidos tiene una versión que es contradictoria con la versión que se presenta por parte de la exposición de esta aeronave en una feria, como si hubiera sido una operación del FBI”, señaló.

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Agregó que esa contradicción “tiene que seguirse investigando” y recordó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las indagatorias sobre el caso.

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