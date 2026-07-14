Burbank, California.— La nueva película de Alejandro González Iñárritu requería a Tom Cruise, a nadie más. Y Tom Cruise, en un alarde de confianza al cineasta mexicano, se puso en sus manos para darle un giro a su carrera a través de Digger.

Del filme, que llegará a las pantallas de México y del resto del mundo el próximo 1 de octubre, se presentó un avance en la sala de proyección de Warner Bros., a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

Tras la presentación del tráiler, Tom Cruise posó en la entrada de los estudios en Burbank. Foto: Warner Bros. Pictures

Iñárritu participó mediante un video pregrabado desde un estudio de mezcla de sonido en Londres, Inglaterra, donde compartió su entusiasmo por esta comedia de humor negro y absurdo, a la que definió como “la catástrofe más carismática que hayan visto jamás”.

En las primeras imágenes de Digger, Cruise aparece con el rostro notablemente envejecido, vientre prominente, cabello blanco y un sombrero de vaquero. El actor completa su transformación con traje, botas y un cinturón de gran hebilla metálica.

“La gente suele preguntarme por qué elegí a Tom para interpretar a Digger Rockwell. Para mí, eso es como preguntarle a alguien por qué bebe agua cuando tiene sed: porque es lo que necesita".

Tom Cruise se transformó en un hombre envejecido y fanfarrón para ser Digger. Foto: Warner Bros. Pictures

“Queríamos trabajar juntos desde principios de este siglo. Lo he admirado durante años como actor y eso no fue ninguna sorpresa para mí. La sorpresa fue descubrir que el ser humano detrás del actor era tan extraordinario como todas las interpretaciones que le he visto a lo largo de su carrera”, compartió el ganador de cuatro premios Oscar.

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A juzgar por el avance, Digger, que Iñárritu escribió junto a la dramaturga Sabina Berman, es un poderoso millonario que provoca una catástrofe ambiental y posteriormente intenta controlarla y salvar al mundo de sus consecuencias. Para conseguirlo, el presidente de Estados Unidos y sus fuerzas armadas deberán hacer equipo con él, con la esperanza de evitar que todos sean borrados del planeta.

Admiración por el trabajo de Iñárritu

El protagonista de Jerry Maguire, Nacido el 4 de julio, El color del dinero y la saga de Misión: Imposible, entre decenas de producciones más confesó, sentado en un conversatorio ante la prensa, ser admirador de Iñárritu desde que vio su ópera prima Amores perros (2000).

Alejandro González Iñárritu partició a través de un video desde Londres. Foto: Warner Bros. Pictures

“Alejandro me llevó el guion de Digger y me contó que llevaba siete años trabajando en la historia. Nos sentamos durante horas mientras me explicaba cada escena, y así pude entender de qué manera podía ayudar a contarla. Descubrí que Iñárritu tiene un talento especial para encontrar la musicalidad, el ritmo y el movimiento de sus personajes, algo que también reconozco en mi propia filmografía: todos mis personajes son distintos.

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Para interpretar a Digger, dijo Cruise, fue descubriendo su propia corporalidad y presencia.

“El reto consistía en encontrar la manera de comunicarlo mediante el maquillaje e incluso a través de la forma en que se colocaba sus lentes. Todo debía ser sumamente preciso.

“Nunca había enfrentado algo que me desafiara de esta manera. Sé que Alejandro tampoco. No existe nada mejor que colocarte, física y metafóricamente, al borde de un precipicio y decir: ‘¡Hagámoslo! Confío en ti y, sin importar lo que terminemos haciendo, sé que será una experiencia extraordinaria’”, expresó un orgulloso Cruise, antes de tomarse una fotografía con la prensa frente a la marquesina de los estudios Warner Bros.

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