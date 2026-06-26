Paris Hilton acaparó las miradas durante una de las actividades previas al partido entre Estados Unidos y Turquía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al aparecer en la cancha acompañada de sus dos hijos, Phoenix, de 3 años, y London, de 2.

La actriz, cantante, empresaria y celebridad de 45 años fue la encargada de desempeñar el papel de Stadium Captain (Capitana del Estadio) en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, donde protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al caminar hacia el terreno de juego tomada de la mano de sus pequeños, quienes también estuvieron acompañados por su padre, Carter Reum.

Como parte de esta participación especial, Paris Hilton colocó el balón oficial del torneo, Trionda, sobre su pedestal en el centro del campo, instantes antes del silbatazo inicial del encuentro.

La aparición marcó el debut de Phoenix y London en un partido de futbol y en un evento de la Copa del Mundo, convirtiendo el protocolo previo al encuentro en un momento familiar que rápidamente llamó la atención de los asistentes y de las redes sociales, donde Paris compartió fotos y videos del tierno momento.

Paris Hilton y sus hijos, Phoenix Hilton-Reum y London Hilton-Reum. Foto de Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP.

Paris Hilton camina por el campo con sus hijos de la mano. Foto AP/Andre Penner.

Desde el nacimiento de sus hijos, Paris Hilton ha compartido algunos momentos de su vida familiar con sus seguidores, aunque suele reservar buena parte de su privacidad. En esta ocasión, la empresaria aprovechó el escenario mundialista para presumir a los pequeños, quienes caminaron junto a ella durante uno de los actos protocolares más importantes antes del inicio del partido.

Foto: AP Photo/Andre Penner.

Paris Hilton, feliz con su faceta como mamá

Paris Hilton cumplió su sueño de la maternidad junto a su esposo, el empresario Carter Reum, se convirtió en madre de dos pequeños: Phoenix Barron, nacido en enero de 2023, y London Marilyn, quien llegó al mundo en noviembre de 2023.Ambos bebés nacieron mediante gestación subrogada (vientre de alquiler).

[Publicidad]

La empresaria y socialité reveló en su momento que recurrir a este método fue una decisión difícil porque le hubiera encantado experimentar el embarazo y sentir las patadas en su vientre; sin embargo, optaron por esta vía principalmente debido a la abrumadora exposición pública de su vida diaria.

Paris Hilton y Carter Reum renovarán sus votos matrimoniales. Fotos: Instagram parishilton

Hilton ha declarado repetidamente que estar con sus bebés le ha mostrado un amor tan profundo que ni siquiera sabía que existía antes de su nacimiento, los ha descrito como sus "bebés ángeles" y su mundo entero.

La participación de Hilton forma parte de las actividades especiales organizadas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que reúne a figuras del entretenimiento y del deporte en distintas sedes del torneo.

[Publicidad]

Lee también El vínculo entre Michael Jackson y Paris Hilton y por qué la hija del cantante se llama como la socialité

rad