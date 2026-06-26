Nicole Wallace, la estrella de "Culpa mía" y "Ni una más", ha disfrutado de dos cosas mexicanas: las malas palabras y los maguitos con chile.

Lo dice divertida esta actriz española, considerada ahora como uno de los valores juveniles europeos, y que recientemente estrenó la serie "La casa de los espíritus", basada en la novela homónima "La casa de los espíritus" de Isabel Allende.

En ella tuvo como compañeros a los mexicanos Alfonso Herrera y Fernanda Castillo, además de haber visitado ocasionalmente México fuera de lo profesional.

“Vuestros insultos son muy buenos, no los puedo decir, pero que están muy bien”, dice Nicole Wallace a pregunta expresa sobre su gusto por México.

“De todo me quedo con la comida mexicana, es maravillosa, Fer (Castillo) siempre traía estas cosas como manguito con picante y eran increíbles, a mí no me gusta el picante, pero esos me gustaban mucho”, abunda.

La también actriz de "Culpa tuya" estuvo en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde hubo una función especial de "La casa de los espíritus" y previamente EL UNIVERSAL charló con ella.

[Publicidad]

Lee también De los superhéroes a la historia real: ¿por qué "Supergirl" y "Magallanes" son los estrenos que debes ver este fin de semana?

A sus 24 años es de los rostros más buscados por las producciones españolas que han llegado a México vía las plataformas de streaming. En "La casa de los espíritus", historia que recorre la vida de una familia durante un siglo, interpreta a Clara del Valle, siendo la versión joven del mismo personaje que encarna ya en la madurez Dolores Fonzi ("Soy tu fan").

Pero en esta ocasión ya saltará al mercado anglo con la serie "Postcards from Italia", donde comparte créditos con Vincent Riotta ("Bajo el sol de Toscana") y Sebastián Pigazzi, bajo la dirección de Jessica Yu, ganadora del Oscar al Mejor Cortometraje Documental en 1997.

[Publicidad]

“Se trata de una comedia romántica, de una neoyorquina con familia de dinero, pero su abuelo que está un poco cansado de que ella sea una chica mimada, se la lleva sin dinero a Palermo para que aprenda a vivir. Ya ahí le pasa de todo a ella”, comenta Nicole Wallace.

“Sí creo que los últimos años han sido bastante rápidos para mí en trabajo, pero creo que lo mejor es no asimilarlo del todo y quedarse con la magia de la ilusión, por ejemplo, me gusta seguir siendo fan de mis compañeros”, abunda.

Lee también Alejandro Suárez, el tartamudo que se volvió poeta

[Publicidad]

rad