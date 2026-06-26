Una película de blockbuster y otra más del corte independiente. La primera es sobre un personaje salido del mundo del cómic y otra de la historia real de Latinoamérica. Una trae todo el poder de Hollywood, la otra de un esfuerzo de México. "Supergirl" y "Magallanes" son las apuestas de esta semana en la cartelera.

"Supergirl"

Esta no es, dice el propio realizador Craig Gillespie, una película de superhéroes tradicional, sino una historia postapocalíptica.

“No me molesta esa analogía”, dijo hace unos días a IndieWire, cuando se le comentó que la nueva cinta de la prima de Superman tenía más relación con las oscuras y violentas de "Mad Max".

¿La razón? Bueno, pone a Kara Zor-El en facetas que no se esperaban: borracha, buscando venganza, desconectada de la realidad y sarcástica, con problemas mentales y también sedienta de dar golpes al ver a Krypto herido de gravedad.

¿Algo más? Una relación romántica no es el eje de la historia, pero sí una búsqueda de pertenecer a algo. Milly Alcock ("La casa del dragón"), la actriz elegida para darle vida al personaje, dice que es una mujer real, como todas, donde no necesariamente hay temple y puede haber alegrías, pero también quiebres.

"Empire" pone como desgarradores los flashbacks sobre el origen de Supergirl y el destino de los kriptonianos, mientras que "IndieWire" califica al personaje como alguien que puede generar antipatía, pero al mismo tiempo cuenta con el carisma necesario para querer que no le pase nada.

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No son tonos que el director desconozca. Tiene en su filmografía "I, Tonya", sobre el caso real de la patinadora golpeada por una oponente, pero también la serie "Pam & Tommy", acerca de la vida controvertida entre el roquero Tommy Lee y la actriz Pamela Anderson, así como el relanzamiento de "Cruella" de Disney.

Esta imagen, difundida por Warner Bros. Pictures, muestra a Milly Alcock (izquierda) y a Matthias Schoenaerts en una escena de "Supergirl". Warner Bros. Pictures via AP.

Y aparte tuvo toda la libertad y apoyo por parte del productor James Gunn, realizador de "Guardianes de la galaxia" y "Escuadrón suicida", quien incluso le dijo a Gillespie que su misión era que su propuesta no tuviera nada relacionado con Superman.

Una de las cosas que ha causado duda entre los fans es por qué Kara tiene perforaciones y la respuesta de Gunn es que como ella creció en un pedazo de Krypton, realmente no experimentó superpoderes durante su adolescencia, por lo que cualquier cosa que se hiciera en el cuerpo permanecía para siempre.

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Jason Momoa, el Aquaman del Universo DC, ahora se cambia de piel y se pone la de Lobo, un cazarrecompensas violento que le hace ver su suerte a todos los que pasan junto a él.

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"Magallanes"

Pocas películas históricas hay en la historia del cine sobre exploradores. Ni siquiera Cristóbal Colón, el hombre que llegó a América en 1492, ha sido tomado en cuenta.

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Pero Fernando de Magallanes, el explorador portugués que encontró en el siglo XVI la unión entre los océanos Pacífico y Atlántico, cambiando para siempre los mapas marítimos y con ellos el comercio y el conocimiento de la Tierra, sí.

Se filmó en Quezon, al centro de Luzón, la isla más grande del archipiélago de las Filipinas. Foto: La Corriente del Golfo

Y toca al tapatío Gael García Bernal ser el actor que se puso esa piel bajo las órdenes del director filipino Lav Díaz.

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Para el personaje el mexicano se dejó crecer la barba, pero también aprendió portugués. Y Díaz leyó mucha biografía para crear a su Magallanes basado en datos duros, como el que mandó matar a sus tripulantes por mantener relaciones homosexuales o amotinarse, pero también haber dejado a un sacerdote abandonado a su suerte en una isla.

Magallanes nació en Portugal, pero ahí no lo apoyaron y entonces buscó cobijo en España, donde tampoco lo veían como parte de ella.

La cinta dura cerca de tres horas, tiene muchas secuencias largas donde aparentemente no pasa nada, pero basta con poner un poco de atención para entender que eso es justo lo que se quiere que se crea y observar todo el cuadro para darse cuenta de que no es así.

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