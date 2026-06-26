Mientras filmaba en Filipinas la película Magallanes, Gael García Bernal era despertado a las cinco de la mañana, no por costumbre, sino por el grito clásico mexicano de: “¡Tamaleees!, ¡tamaleees!” que también se escuchaba fuerte por las calles filipinas.

¿La explicación? No se trataba de otros mexicanos radicando en ese país, sino a la herencia cultural culinaria y comercial que se dio desde la época colonial española, cuando los tlaxcaltecas contribuyeron a la colonización de las Filipinas, cosa que el actor tapatío descubrió y entendió en su estancia en el país asiático.

“Allá los tamales son de arroz, pero es que fueron los tlaxcaltecas a los que mandaron a apaciguar esa región, desde la Nueva España mandaron a los que habían derrotado a los aztecas para allá, entonces, pues hay más relación entre ambos países y es algo que no nos cuentan”, detalla.

Desde este fin de semana el actor de La mala educación está en la pantalla grande con Magallanes, película sobre el explorador portugués que en el Siglo XVI descubrió la unión entre los oceános Atlántico y Pacífico, modernizando el comercio y el conocimiento de la Tierra.

El explorador llegó a ser amado, pero también dejado de lado en su país natal y en España; durante la travesía mandó matar a los que se amotinaban por la desesperación y es conocida la vez que dejó a un sacerdote a su suerte en una isla.

“Es alguien fundamental y controversial y a la vez tan admirado y vilipendiado, fue alguien que llegó a un lugar sin saber dónde estaba, pero calculándolo. No sabían dónde terminaba el océano, pero sí de la circunferencia de la tierra”, comenta Gael.

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"Se trata de un personaje del que poco sabemos, siendo un soldado de la armada portuguesa se enlistó para ser parte de las conquistas, en ese tiempo los portugueses deseaban saltarse a los otomanos, a Venecia, para llegar a la parte más rica de la Tierra y que, quizá aún es, el suroeste asiático", apunta.

Exigencias del personaje

Para la cinta de casi tres horas de duración, se dejó crecer la barba y aprendió portugués. Fue dirigido por el filipino Lav Díaz, quien tampoco hablaba el idioma del personaje.

El realizador ha comentado que la película la hizo interpretando los hechos históricos, pero sin colocarlo como alguien malo o bueno.

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“Que se pueda en este mundo del cine donde hay muy poco espacio para este tipo de películas es maravilloso, es meterte a esa pregunta abierta de qué pasó con esos exploradores”, comenta Gael.

Magallanes es una coproducción con La Corriente del Golfo, casa productora fundada por Diego Luna y el propio García Bernal. Llega a la cartelera tras su paso por festivales de cine como Munich, Morelia y Valladolid, certamen último donde logró el Premio a Mejor Película.