El nombre del actor japonés Nijiro Murakami, conocido internacionalmente por su papel como Shuntaro Chishiya en la serie de Netflix "Alice in Borderland", se ha vuelto tendencia en las últimas horas tras ser vinculado a una investigación por un presunto caso de agresión contra su expareja, con quien habría mantenido una relación de aproximadamente dos años.

Antes de verse involucrado, Murakami ya era considerado uno de los actores jóvenes con mayor proyección en Japón.

¿Quién es Nijiro Murakami?

Nacido en Tokio el 17 de marzo de 1997, Murakami creció en una familia de artistas. Es hijo del actor Jun Murakami y de la cantante y compositora Kaori Shima, mejor conocida como UA. En 2006, cuando tenía nueve años, enfrentó el divorcio de sus padres.

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Debutó como actor en 2014 con la película "The Second Mother's Window", seleccionada para la competencia oficial de la 67 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. Gracias a ese trabajo obtuvo el premio al Mejor Actor Revelación en la 29ª edición del Festival de Cine de Takasaki, de acuerdo con medios japoneses.

Su trayectoria continuó con producciones como "Mukoku", por la que recibió el premio a Mejor Actor de Reparto en la 41ª edición de los Premios de la Academia de Japón. Años después volvió a ser reconocido en la misma categoría por su participación en "The Blood of Wolves: Level 2".

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Además de la actuación, Murakami toca la guitarra, practica equitación y natación. También ha incursionado en el modelaje con campañas para Tom Ford y participó en un evento de presentación de un reloj de Cartier. Asimismo, ha prestado su voz y narración en producciones como "That's Why I Live Here", "A Traveling Circus Family of 11" y "Tokyo Calling", entre otras.

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Su proyección internacional llegó con "Alice in Borderland", donde interpreta a Shuntaro Chishiya, uno de los personajes principales de la exitosa serie.

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Más recientemente, se anunció que protagonizaría la serie "Strange – Junji Ito's Strange Tales That Keep You Awake at Night", cuyo estreno estaba previsto para julio por TV Tokyo. Sin embargo, luego de darse a conocer la investigación, la televisora informó que evaluará cómo proceder con la emisión del primer episodio.

Murakami es señalado por presuntamente haber agredido a una mujer entre marzo y mayo de 2024 en su domicilio, ubicado en el distrito de Shibuya, en Tokio. De acuerdo con la investigación, la víctima habría sufrido lesiones en al menos cuatro ocasiones.

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El caso fue remitido a la fiscalía para continuar con el proceso. La situación ha generado gran atención en Japón, ya que, según medios locales, durante su declaración el actor habría reconocido parcialmente los hechos al afirmar: "No cabe duda de que la lastimé".