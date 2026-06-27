A los 17 años de edad y después del fallecimiento de su padre, Candelaria “Cande” Schamun, periodista, escritora y activista intersexual argentina, encontró en el estudio de su papá una caja con su nombre. Al abrirla, descubrió un archivo clínico donde la habían nombrado “Esteban” y registrado como “Varón sin testículos descendidos”. A partir de entonces comenzó a escribir el libro Ese que fui. Expediente de una rebelión corporal (Manos de Pan, 2025).

En entrevista con EL UNIVERSAL, Schamun cuenta que en aquel momento comprendió el porqué de las diferentes cirugías a las cuales había sido sometida cuando era menor de edad. La primera de ellas ocurrió a los tres meses de nacida y consistió en la mutilación de sus genitales en 1981.

“Cuando nací, los doctores les dijeron a mis padres que era un varón sin testículos descendidos. Me bautizaron con el nombre de Esteban, con el que viví un mes. Pero me descompensé, comencé a perder mucho peso y fui internada de urgencia. Entonces empezaron las cirugías. Jamás me animé a preguntar la causa debido a que sentía miedo”, dice.

Lee también "No estás roto"; 18 cartas al ayer desde los estados con mayor discriminación

Redescubre su historia e identidad

Originaria de La Plata, Argentina, Schuman creció y se formó como periodista, empezó a hacer una investigación autobiográfica a partir de las cuestiones ¿Quién era yo? y ¿Qué había pasado en mi cuerpo?. Revisó su expediente médico, fotografías del álbum familiar, y entrevistó a su madre, sus hermanos, sus tíos, sus primos, entre otras personas. "Con esos datos empecé a reconstruir mi historia".

Su indagación duró entre tres y cuatro años y, en primera instancia, fue lanzada por la editorial internacional Penguin Random House, bajo el sello de Sudamericana, en Argentina en 2023. Dos años después, la editorial independiente Manos de Pan la publicó en Argentina, España y México, y Colombia, próximamente.

[Publicidad]

Comparte dolor con familia y lectores

La también activista por los derechos de la comunidad LGBTTTIQA+ considera que la difusión de historias como la suya es importante porque aún hay gente alrededor del mundo "quienes padecen intervenciones quirúrgicas innecesarias, mutilaciones, sólo por no encajar en alguno de los dos sexos (hombre o mujer). Las operaciones que me hicieron a mí me causaron muchísimo dolor y trauma".

Cubierta del libro "Ese que fui. Expediente de una rebelión corporal" de Candelaria "Cande" Schuman. Foto: Manos de pan

Lee también Ser queer y vivir con discapacidad; Guz Guevara desafía doble estigma

Comparte a El Gran Diario de México que luego de la publicación de este libro, el cual es el segundo en su carrera como escritora, se dio cuenta del dolor que compartía con sus padres y el peso de haber guardado el secreto a lo largo de los años. Además, ha recibido comentarios de personas a las cuales les pasó lo mismo.

[Publicidad]

"En todas las familias hay un secreto. Cuando entrevistaba a mis familiares sentía un alivio de su parte después de contarme esta etapa de mi vida y no tener que guardarlo más. Fue reencontrarme con mi historia y mi identidad", aseguró.

Declaró que esta investigación fue complicaba, pues piensa que es difícil investigar acerca de uno mismo, darse a conocer, más en casos como el suyo. "Muchas veces dije '¿Qué estoy haciendo?', pero pude hacerlo gracias a que cuento con una muy hermosa familia, amigos que me quieren mucho, a mi compañera Jazmín que siempre estuvo a lado mío. Si no, no hubiera podido", expresó.

Lee también No tenía un espacio seguro para entrenar, así que creó uno; la historia de Cristian Montoya, powerlifter trans

[Publicidad]

¿Qué es la intersexualidad y por qué es necesario nombrarla?

Con relación a la intersexualidad, concepto que quiere decir que un individuo posee características de ambos sexos, piensa que es necesario nombrarla ya que "es más frecuente de lo que se cree, es la misma cantidad de pelirrojos o de diestros. Nosotros nacemos así y lo que pedimos es que no lastimen más nuestros cuerpos", pide.

Sobre alguna presentación editorial en México, Schamun comentó que le encantaría venir, pero por la situación económica en Argentina se le dificulta. "Es relevante que la palabra escrita continúa recorriendo nuevos espacios", dice.

Llama a la comunidad médica a sentarse a dialogar de dicho tema y a la sociedad a aceptar la diversidad e imperfección de los cuerpos humanos. "Desde mi lugar de periodista y escritora intento cambiar una realidad. Hay una responsabilidad porque hay que comunicar esta temática".

[Publicidad]

Candelaria "Cande" Schuman, periodista, escritora y activista argentina. Foto: Mariana Eliano / Cortesía

Lee también “No me interesa decir qué está mal; voy a hacerlo mejor"; Daniela Muñoz, la médica que creó una refugio para la salud trans

"Me costó muchísimo empezar a hablar. Las marcas en mi cuerpo las pude empezar a sanar. Para mí, escribir fue siempre la herramienta que me mantuvo en pie", concluyó.

Acerca de Cande Schamun

Candelaria "Cande" Schamun comenzó su carrera periodística en 2008 como cronista de policiales en el diario Crítica, después fue reportera de la sección Sociedad del periódico Clarín y luego fungió como productora periodística en el Canal C5N.

[Publicidad]

Durante casi 20 años de trayectoria, se ha especializado en periodismo de investigación y narrativo. Al inicio de su carrera, su blog Viaje por el orto, el cual denunciaba las malas condiciones del transporte público argentino, ganó el Premio Creativa Argentina.

Lee también Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 pinta de colores las calles de la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Con relación a su faceta como escritora, es autora de la obra Cordero de Dios. El caso Candela (Marea Editorial, 2023), que habla acerca del asesinato de Candela Sol Rodríguez, niña de 11 años de edad, quien fue secuestrada el 22 de agosto de 2011 y cuyo cuerpo fue encontrado tras nueve días.

[Publicidad]

La asociación civil Amnistía Internacional (AI) Argentina la reconoció por ser una de los 12 referentes LGBTTTIQA+.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc