Este sábado 27 de junio se celebra la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en su edición 48 en la Ciudad de México, una movilización que pintará las calles de la capital de todos los colores.

Como cada año, acudirán las diversidades que existen y resisten en el país, entre ellas personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, pansexuales, intersexuales y asexuales.

Se prevé que esta edición comience a partir de las 10:00 horas con salida del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino. Sigue aquí las últimas noticias de la movilización:

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Marcha LGBT+ 2026

Nación 09:53 AM Cortes a la circulación y alternativas viales durante Marcha LGBT+ El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que desde las 8 horas se implementaron cortes a la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma entre la glorieta de la Diana Cazadora y avenida Insurgentes. La alternativa vial es el Anillo Periférico, Circuito Interior y avenida Chapultepec. Durante el paso de la marcha 260 oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito estarán apoyados de 21 patrullas, 10 motopatrullas y cinco grúas, para llevar a cabo los cortes y desvíos a la circulación vehicular en las vialidades que se verán afectadas, desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo Capitalino.



Nación 09:36 AM Comienzan a llegar personas al Ángel de la Independencia Poco después de las 9 de la mañana de este sábado, personas comenzaron a llegar al Ángel de la Independencia para participar en la 48 Marcha del Orgullo de la CDMX con destino al Zócalo capitalino.

Nación 08:26 AM Fan Fest impide paso de integrantes de la comunidad al Zócalo En el Zócalo de la Ciudad de México está instalado el FIFA Fan Fest en el marco de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, desde el pasado 11 de junio y hasta el siguiente 19 de julio, por lo que se prevé que los integrantes de la Marcha LGBT+ 2026 no puedan llegar al Zócalo.



Nación 08:25 AM Comité organizar pide libre tránsito rumbo al Zócalo El comité organizador de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ de la Ciudad de México pidió a las autoridades capitalinas garantizar el libre tránsito de las y los asistentes, con destino al Zócalo capitalino. Los organizadores argumentaron la colocación de un escenario de la Secretaría de Cultura en el Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Avenidas 5 de Mayo y Francisco I. Madero, el cual estorbaría el paso de las y los participantes. "Solicitamos su reubicación más adelante, en un punto que no violente nuestros derechos", pidieron.



Nación 08:22 AM Gobierno de Sheinbaum externa compromiso con poblaciones LGBT Como parte de la 48 Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó su compromiso con las poblaciones de la diversidad sexual. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), escribió un mensaje en sus redes sociales: "En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, refrendamos nuestro compromiso para que cada persona pueda vivir feliz con libertad, dignidad y sin miedo a ser quien es. "Desde el Gobierno de México trabajamos para que el respeto, la igualdad y la no discriminación sean una realidad para todas, todos y todes. El orgullo también se construye garantizando derechos".

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