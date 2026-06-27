De acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2022, 10 estados del país encabezan la lista de los sitios en el que un mayor porcentaje de la población ha padecido discriminación.

Con motivo de este Mes del Orgullo, le pedimos a personas de la comunidad LGBTTTIQ+ que viven en estos lugares que nos enviaran un video en el que relataran brevemente su experiencia como personas de la diversidad sexogenérica en sus ciudades de origen, así como una carta dirigida a su yo de la infancia.

La mayoría de los testimonios que recibimos exponen distintas formas de violencia vividas a muy temprana edad: desde comentarios hirientes en el entorno familiar y la exclusión en las escuelas hasta abuso sexual.

“No hay nada malo contigo”, “habrá personas que intentarán hacernos sentir pequeños por ser diferentes”, “sé que vives con miedo”, las palabras de quienes participaron en este proyecto son apenas una ventana a las cicatrices imborrables que ha dejado la discriminación. No obstante, las experiencias compartidas son también una muestra de resiliencia ante los embates de un entorno hostil.

Marsha Beya regresó a Ciudad de México a luchar por los derechos trans después de haber sido migrante en otro país. Fascinación aprendió a construir familia a través de la libertad y ahora defiende la diversidad en Guadalajara. Humberto sigue contando historias a través del baile en Querétaro, pero ahora sin miedo a mostrarse tal cuál es.

Cada historia deja un mensaje claro: pese a los avances, la violencia estructural contra la comunidad LGBTTTIQ+ persiste. Sin embargo, también sigue en pie la dignidad de quienes diariamente deciden plantarle cara al pasado para construir una realidad distinta.

EL UNIVERSAL reafirma su compromiso con el derecho a la identidad y la celebración de lo diverso, pero también acompaña a quienes alzan la voz por un México más justo.