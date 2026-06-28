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Ya todo está listo para uno de los últimos juegos de la fase de grupos. Jordania y Argentina se enfrentan en el duelo correspondiente al sector J del Mundial 2026, donde ambas naciones quieren cerrar de la mejor forma.
Con la ilusión de poder despedirse de gran manera de su primer Copa del Mundo, los jordanos quieren sorprender a los actuales campeones de la FIFA para así dar la campanada en esta última jornada.
Jordania está eliminada de esta edición del mundial, pero eso no impide que enfrenten este duelo con toda la intención de cerrar con un broche de oro.
Por su parte, Argentina ya está del otro lado e incluso se enfrentará a Cabo Verde en 16avos de final, así que gran parte de sus titulares estarán en la banca para este duelo.
Messi, la gran figura de la selección sudamericana, no arrancará el partido por decisión de Scaloni, quien busca cuidar a su estrella.
MINUTO A MINUTO DEL JORDANIA VS ARGENTINA MUNDIAL 2026
Universal Deportes 09:42 PM
Minuto 79- ¡Gooool! Lionel Messi hace el tercero
Desde un tiro libre rasante, el '10' argentino puso el tercero
Universal Deportes 09:29 PM
Minuto 54- ¡Goool! Jordania se hace presente en el marcador
Al-Tamari acerca a los suyos
Universal Deportes 09:07 PM
¡Inicia el segundo tiempo!
Universal Deportes 08:51 PM
¡Fin del primer tiempo!
Argentina se va al medio tiempo con la ventaja a su favor
Universal Deportes 08:47 PM
Minuto 45+5-Se añaden cinco minutos más al primer tiempo
Ya está cerca el final de la primera parte
Universal Deportes 08:37 PM
Minuto 30- ¡Goooool! Argentina consigue el segundo de la noche
Lautaro Martínez convierte desde los 11 pasos
Universal Deportes 08:29 PM
Minuto 28- El árbitro revisa el VAR por un posible penalti para Argentina
Universal Deportes 08:20 PM
Minuto 18- ¡Goooooooooooooool! Argentina se adelanta en el marcador
Lo Celso abre el marcador con una exquisita definición de tiro libre
Universal Deportes 08:18 PM
Minuto 17- Sale la primera amarilla del juego
Abutaha es amonestado por una entrada sobre Lo Celso
Universal Deportes 08:08 PM
Minuto 6- ¡Gol anulado a Argentina!
Lo Celso había abierto el marcador, pero estaba en fuera de juego
Universal Deportes 08:07 PM
¡Arranca el primer tiempo!
Universal Deportes 08:00 PM
Se guarda un minuto de silencio por lo sucedido en Venezuela
Los jugadores de Jordania y Argentina guardan un minuto de silencio por el terremoto en Venezuela
Universal Deportes 07:20 PM
Alineación de Argentina
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