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El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, explicó a EL UNIVERSAL que las empresas encargadas de las Utopías cuentan con un periodo de 90 días previo al cierre administrativo, en el que se llevan a cabo visitas de verificación para constatar la obra terminada, tiempo en el que la Sobse puede hacer observaciones o solicitar a la empresa que concluya con detalles pendientes.
“Por procedimiento administrativo se llevan a cabo las inauguraciones, por un lado, donde va la jefa de Gobierno y entrega las instalaciones, pero, por otro lado, se tiene el cierre administrativo, donde una vez que la empresa notifica a la Secretaría de Obras que ha concluido los trabajos, se tiene un proceso legal de 90 días para el cierre administrativo”, indicó.
Cuestionado acerca de obras en proceso que todavía se aprecian en Utopías como Mixiuhca, La Heroica, Cen Tlalli y Centli —que ya fueron entregadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada— el secretario precisó que una vez que se inauguran, en esos 90 días se hacen recorridos para constatar que se haya terminado la obra y se levantan las minutas para que cualquier observación o detalle que esté pendiente las empresas lo realicen, razón por la cual aún puede haber algunos trabajos.
Respecto a servicios que están pendientes, como comedores comunitarios o módulos de Agua Bienestar, Basulto dijo que eso recae directamente en las diversas dependencias responsables de operar y administrar los espacios.
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