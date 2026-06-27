Croacia se clasificó para los 16avos de final del Mundial 2026 al ganar este sábado por 2-1 a Ghana, que ya tenía el billete a la próxima fase asegurado como uno de los mejores terceros, en partido de la tercera y última jornada del Grupo L disputado en Filadelfia.

Los croatas, terceros en Catar 2022, no se dejaron intimidar ante una posible eliminación precoz en la fase de grupos y dominaron el partido ante una Ghana que, con la clasificación previamente en el bolsillo, pareció no querer forzar las marchas.

El partido empezó con un ritmo bajo. Un punto clasificaba a ambas selecciones, aunque la victoria en el duelo evitaría finalizar tercero y evitar enfrentarse al primero del Grupo K, es decir, o Colombia o Portugal.

Contra un rival bien situado atrás y que no había encajado ningún gol en los dos primeros partidos, a Croacia no le quedó otra opción que intentarlo de lejos.

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¡GOOOOL DE CROACIA! ¡A RAS DE CÉSPED! 🔥¡GOLAZO!



Sucic abre el marcador ante Ghana.



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En el minuto 16, tras un robo de balón en su propio campo y una rápida contra, Nikola Vlasic mandó el primer aviso de los balcánicos, con un disparo raso desde fuera del área que dio en el palo y salió fuera.

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Fue el primer aviso de Croacia que, tras la pausa por hidratación, logró adelantarse con otro disparo lejano, esta vez de Petar Sucic, que pasó entre las piernas del defensa Derrick Luckassen y acabó al fondo de la red.

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Ghana tuvo más la posesión en la primera mitad, pero prácticamente no inquietó el arco croata. La única ocasión fue un disparo cruzado de Antoine Semenyo desde la derecha que salió rozando el palo, en el minuto 39.

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¡GOOOOL DE CROACIA! ¡GOLAZOOO!



Vlasic anota de cabeza ¡Lo gritaaaa con todooo!



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La entrada de Abdul Fatawu tras el descanso le dio más pólvora y movilidad a Ghana en el segundo tiempo, aunque la tónica se mantuvo igual, con Croacia buscando no pasar apuros para asegurarse la segunda plaza.

Sin nada que perder, Ghana se fue estirando poco a poco y obtuvo premio ne el minuto 73, cuando una falta servida desde la derecha la remató Luckassen al fondo de la red, marcando su primer gol como internacional.

Inicialmente anulado por fuera de juego, el gol fue confirmado tras revisar el árbitro la jugada en el VAR.

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El empate, combinado con la victoria de Inglaterra en el otro partido contra Panamá, dejaba a Croacia en tercera posición, algo que despertó a los balcánicos, que fueron rápidamente a por el segundo tanto.

En el minuto 82, Mario Pasalic, que había entrado minutos antes, mandó un trallazo desde fuera del área que obligó a Benjamin Asare a lucirse con una espectacular parada.

En el córner posterior, el incombustible Luka Modric, a sus 40 años, la puso en la cabeza de Vlasic, que remató al fondo de la red y le dio la victoria a los croatas.

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Con el resultado, Croacia finalizó segunda en la llave con 6 puntos, uno menos que Inglaterra, y dos más que Ghana, que se clasificó como una de las ocho mejores terceras.