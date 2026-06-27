La Fase de Grupos del Mundial de 2026 está llegando a su final, y la opinión está dividida entre quienes creen que, hasta ahora, ha sido una gran edición del torneo más importante de naciones, y quienes siguen sin aceptar el nuevo formato con 48 países.

Alejandro Domínguez, voz autorizada dentro del futbol como presidente de la CONMEBOL, dijo presente en el Estadio Miami para ver el cierre del Grupo K entre Colombia y Portugal, donde aseguró que este Mundial ha sido un éxito.

“Lo que sí podemos decir es que es un éxito tener un Mundial de 48, lo que me hace ratificar que un Mundial de 62 va a ser aún mejor”, aseguró Domínguez en una de las entradas principales del estadio.

Por ahora, no hay ninguna garantía ni adelanto de que la Copa del Mundo tenga una nueva expansión de cupos para países participantes; sin embargo, es cierto que está contemplando hacerlo. Por lo menos en CONMEBOL, por lo que dijo Domínguez, Infantino cuenta con su apoyo.

El Mundial se puede quedar en Sudamérica

El campeón del mundo vigente es Argentina, que aseguró su clasificación a dieciseisavos de final la jornada pasada y que se mantiene como una de las candidatas a levantar el trofeo más preciado.

Sin embargo, Domínguez destaca que cualquiera de los cinco clasificados podría ganar. Cabe recordar que Uruguay es el único país de CONMEBOL que no avanzó a la siguiente ronda.

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“La sorpresa es que vinieron seis sudamericanos y cinco siguen en combate, es la gran sorpresa para el mundo. Siempre sostuve y sostengo que cuantos más equipos sudamericanos, mejor el nivel del Mundial. No tengo ninguna duda, sigo soñando con que la copa se quede en casa”, mencionó.

“Argentina está en un muy buen momento, también creo que a Uruguay se le escapó el triunfo. Brasil es una potencia, cuando quiere jugar al futbol nadie puede contra ellos, ahora a alentar a nuestros cinco países que siguen en carrera y a creer en grande, que para eso vinimos”, concluyó.

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