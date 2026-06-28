Con el liderato del Grupo K en juego, Colombia y Portugal protagonizan uno de los duelos más atractivos de la tercera fecha del Mundial de 2026 esta tarde en el Estadio Miami. Ambos llegan clasificados a la siguiente ronda, pero este compromiso definirá quién avanza como primero de la zona.

A continuacion, el minuto a minuto del partido con todas las acciones destacadas.

Colombia vs Portugal | Las acciones más destacadas del partido

Universal Deportes 06:46 PM ¡Remate fallado! Remate fallado por João Félix (Portugal) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Diogo Dalot con un centro al área.



Universal Deportes 06:39 PM Comienza el segundo tiempo del partido.

Universal Deportes 06:29 PM Termina el primer tiempo.

Universal Deportes 06:18 PM Se agregan tres minutos al primer tiempo.

Universal Deportes 06:16 PM ¡Remate rechazado Remate rechazado de James Rodríguez (Colombia) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Santiago Arias.



Universal Deportes 06:11 PM ¡Remate rechazado! Remate rechazado de Vitinha (Portugal) remate con la derecha desde fuera del área.





Universal Deportes 06:09 PM ¡Fuera de juego! Fuera de juego, Portugal. Bruno Fernandes intentó un pase en profundidad pero Cristiano Ronaldo estaba en posición de fuera de juego.



Universal Deportes 05:47 PM ¡Rueda el balón en el Estadio Miami!

Universal Deportes 05:40 PM Alineación de Portugal confirmada para el partido.

Universal Deportes 05:33 PM Alineación de Colombia confirmada para la tercera fecha de la Fase de Grupos.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇵🇹 en su tercer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/cXSCqLdwTF — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 27, 2026

Universal Deportes 05:28 PM Homenaje a Diogo Jota, previo al partido entre Colombia y Portugal.

¿Cómo llegarán Colombia y Portugal a la tercera fecha de la Fase de Grupos del Mundial de 2026?

Actualmente, la selección de Colombia suma puntaje perfecto tras imponerse 3-1 a Uzbekistán en su debut en el Estadio Ciudad de México, con goles de Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jhon Arias, y luego vencer por la mínima (1-0) a República Democrática del Congo en Guadalajara gracias a un nuevo tanto de Daniel Muñoz, una de las grandes figuras del equipo de Néstor Lorenzo en el torneo.

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Selección de Colombia en festejo de gol, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: EFE

Portugal, por su parte, comenzó su camino con un inesperado empate 1-1 frente a República Democrática del Congo en Houston, pero en la segunda jornada recuperó la memoria al golear 5-0 a Uzbekistán con doblete de Cristiano Ronaldo y goles de Nuno Mendes, Rafael Leão y João Neves.

Ahora, en Miami, llegó el momento de definir al primer lugar del grupo. A Portugal solo le sirve ganar, mientras que a los cafeteros un empate les otorga el primer sitio.

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