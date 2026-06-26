A la última jornada del Grupo K de la Copa del Mundo, Colombia llega como líder por encima de Portugal, aunque solamente los separan dos puntos. Este sábado, en el Estadio Miami, lucharán en una auténtica batalla por el primer lugar previo a la fase de dieciseisavos de final.

Sin embargo, a pesar de que los sudamericanos llegan en mejor momento que los europeos —Colombia ganó sus partidos y Portugal apenas uno— el mediocampista Kevin Castaño aseguró que el favorito a ganar el partido es el dirigido por Roberto Martínez.

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Este viernes, en el antiguo estadio del Inter Miami, donde Colombia entrenó por última vez previo al choque contra Portugal, Kevin Castaño atendió a los medios de comunicación y declaró que “Portugal es un rival fuerte, con jugadores experimentados, de clase mundial, pero creo que la presión la tienen ellos por ser el favorito, nosotros no tenemos presión y la idea es sacar el partido adelante, seguir sumando que el equipo crece cada vez más”.

En ese sentido, quien debutó en esta Copa del Mundo contra Uzbekistán, destacó la unión y buen ambiente que se creó entre los jugadores y cuerpo técnico de Colombia.

“Estamos muy fuertes, muy unidos, cada vez crece más la hermandad entre nosotros, el equipo siempre ha tenido eso claro, que lo principal es lo colectivo”, mencionó.

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