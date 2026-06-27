La agrupación política nacional Que Siga la Democracia anunció que presentará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación contra la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de negarle el registro como partido político nacional.

El dirigente nacional de Que Siga la Democracia, Édgar Garza Ancira, afirmó que dicha organización es respetuosa de las instituciones y sostuvo que negar el registro a una organización que —de acuerdo con él— cumplió con los procedimientos legales, “envía un mensaje contrario al fortalecimiento de la vida democrática”.

Indicó que Que Siga La Democracia se encuentra a la espera de conocer a detalle los argumentos contenidos en la resolución del INE, debido a que “durante la sesión en la que se tomó la decisión se observó un debate limitado frente a la relevancia que implica negar el registro a una nueva fuerza política”.

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Admiten irregularidades

Garza Ancira admitió que hubo faltas e irregularidades en el registro de afiliados a su agrupación política, pero acusó que “no son de la magnitud que se pretendió mostrar durante la sesión del Consejo General”.

“La decisión del INE no es definitiva y confío en que la Sala Superior analizará el caso con apego a derecho y garantizará certeza jurídica. Que Siga la Democracia mantiene firme su compromiso con el fortalecimiento de la democracia”, señaló dicha organización a través de un comunicado la tarde de este sábado.

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