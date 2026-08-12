Amazon México tiene una oferta que puede resultar especialmente atractiva. Se trata de los Sony WH-CH520, unos audífonos de diadema que actualmente aparecen alrededor de los 699 pesos, frente a un precio de referencia de 1,777 pesos, lo que representa un 61% de descuento.

El descuento llama la atención, pero lo más interesante es que los WH-CH520 no se limitan a ofrecer conectividad Bluetooth. Sony los diseñó para el uso diario y cuentan con funciones que normalmente se buscan en unos audífonos para acompañar jornadas de trabajo, estudio, entretenimiento o viajes.

¿Por qué vale la pena comprar los Sony WH-CH520?

Uno de sus principales atractivos es la batería de hasta 50 horas, una cifra que permite utilizarlos durante varios días antes de tener que conectarlos nuevamente. Además, si necesitas recuperar energía rápidamente, una carga de apenas tres minutos proporciona hasta 1.5 horas de reproducción.

Otro punto a favor es la posibilidad de personalizar el sonido mediante la aplicación Sony | Sound Connect. A través del ecualizador puedes modificar la experiencia de escucha de acuerdo con tus preferencias o el género musical que estés reproduciendo. También incorporan la tecnología DSEE, diseñada para recuperar parte de los detalles que pueden perderse durante la compresión de archivos de música.

También funcionan para llamadas y trabajo

Los WH-CH520 incluyen un micrófono integrado para realizar llamadas con manos libres y participar en reuniones o clases en línea. Sony también señala que incorporan procesamiento para ayudar a mejorar la claridad de la voz durante las llamadas.

Además, cuentan con conectividad multipunto, una función bastante práctica si utilizas más de un dispositivo. Puedes mantenerlos conectados a dos equipos Bluetooth y cambiar entre ellos, por ejemplo, de una computadora a un teléfono cuando recibes una llamada.

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El diseño también juega a su favor. Sony señala que los WH-CH520 tienen una estructura ligera, diadema ajustable, almohadillas suaves y audífonos giratorios, características pensadas para facilitar su uso durante periodos prolongados.

Eso los convierte en una alternativa interesante para estudiantes, oficinistas o cualquier persona que busque unos audífonos inalámbricos para utilizar diariamente sin tener que invertir varios miles de pesos.