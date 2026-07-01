Juan Diego Covarrubias hizo una importante petición a sus seguidores en Instagram que le mandaron una y otra vez la captura de imagen de cuando su esposa y madre de sus hijos, Renata Haro, apareció acompañada en la pantalla del Estadio Ciudad de México en el partido México-Ecuador.

Juan Diego Covarrubias y Renata Haro están separados desde hace tiempo, y aunque se desconoce con claridad el status de su relación, la aparición de Haro en las pantallas del Azteca, con cara de sorprendida, fue vista por más de uno que de inmediato le pasaron el chisme a Covarrubias.

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Renata Haro en las pantallas del Estadio Ciudad de México.

Juan Diego Covarrubias y Renata Haro se casaron por el civil el 24 de julio de 2021, mismo día en el que bautizaron a su primera hija, Renata, quien en ese entonces tenía ocho meses de nacida. Ambos son padres de tres niñas, Renata, su primogénita, nacida en 2020; Mikaela, nacida a finales de 2022, y Camila, nacida en 2024.

La noticia de su separación temporal tomó por sorpresa a sus seguidores, pues pues Juan Diego y Renata parecían ser una pareja estable que solía compartir parte de su día a día con sus fans en redes.

"Ya no me manden ni la foto ni el video, please. Dejemos vivir. Igual los quiero aunque sean metiches", se lee en el mensaje del actor de 39 años.

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Juan Diego Covarrubias manda mensaje a sus fans con especial petición sobre la madre de sus hijas, Renata Haro.

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A través de su cuenta de TikTok, la creadora de contenido, modelo e influencer Renata Haro, aclaró que ella y Juan Diego ya no son pareja, que le pidió el divorcio desde hace tiempo y que contrario a lo que muchos piensan por lo que pasó en el Estadio Ciudad de México, no vivió su "momento Coldplay", ya que no está saliendo con alguien y con quien aparece en las pantallas recién lo conoció en el estadio.

Se conoce como el "momento Coldplay" o "Coldplay cam" al fenómeno viral que surgió en internet después de que una presunta infidelidad quedara expuesta de manera inesperada e incómoda en las pantallas gigantes durante un concierto de la banda británica, celebrado en julio de 2025.

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