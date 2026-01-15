Juan Diego Covarrubias publica comunicado en el que aclara que, el mantenerse en silencio, es también una postura pues, mucho se ha cuestinado acerca de por qué no ha aclarado lo dicho por Edna Monroy, su exesposa, quien señaló que, cuando estaban casados, el actor -presuntamente- habría agredido físicamente a su hermano, motivo por el que asegura que ya está asesorándose para pronunciarse de la forma correcta.

Este jueves, 15 de enero, el actor -por medio de un comunicado firmado a nombre de la familia que ha construido con su actual esposa, Renata de Cova- indicó que si no ha tomado ninguna postura pública es porque tiene la firme convicción que los medios de comunicación no son la vía idónea para hacerlo.

"El silencio no significa siempre otorgar la razón, el silencio tiene muchas interpretaciones y una de ellas es proceder de la manera correcta y en el lugar correcto".

Lee también: Novia de Juan Diego Covarrubias da positivo a Covid un día antes de dar a luz

El actor no aclaró si con eso se refería a una asesoría legal o a qué clase de proceder, sin embargo, lo que sí precisó es que tiene pensando seguir manteniendo su vida privada de la forma más discreta posible, como lo ha hecho desde que comenzó su carrera como actor.

"La gente que me conoce en el ámbito personal y laboral puede constatar que no soy una persona que le gusten los problemas o escándalos, mucho menos alimentar o incitar el morbo de manera negativa".

No perdió oportunidad para recalcar que la ausencia de controversias, a lo largo de su carrera, son su mejor aliado.

"Mi prioridad es mi familia, trabajo y amigos... mis años de trayectoria me respaldan, así como el cariño y y confianza de todos los que me rodean, por lo que no tengo nada que aclarar aquí, nada más estoy comunicando una postura y no pienso comentar nada más al respecto, no aquí", precisó.

Lee también: “Los hombres también lloran”: Juan Diego Covarrubias

En el comunicado, además, el actor hizo la petición a los medios de comunicación de comprometerse éticamente en su forma de informar y no ser partícipes de la difusión de información inverosímil.

¿Qué dijo Edna Monroy de Juan Diego Covarrubias?

Edna Monroy y el actor estuvieron casados de 2017 a 2019. Su divorcio estuvo rodeado de especulaciones; "TVNotas" publicó, en su momento, que la razón de su separación se habría debido a la presunta dificultad que la joven habría tenido para embarazarse, sin embargo, al poco tiempo, ella misma desmintió ese trascendido.

En esa aclaración, Monroy también describió al actor como un "tipazo" y un "caballero", a quien le guardaría cariño de forma intermporal.

Fue hace unas semanas, luego de años de no hablar de Covarrubias, que su exesposa mostró desconcierto al ver en redes sociales una fotografía en la que el actor aparecía junto a su expareja más reciente, Enrique Fuentes de quien, en la actualidad hay una carpeta de investigación en su contra, debido a que Edna lo acusó del presunto delito de violencia.

Enrique Fuentes y Juan Diego Covarrubias, exparejas de Edna Monroy. Foto: Especial

Fue entonces que habló, por ver primera, del motivo por el que afirma haberse divorciado de Covarrubias, el que dijo que, en una ocasión, estaba grabándola sin su consentimiento, por lo que su hermano habría tratado de defenderla, hecho que habría llevado al actor, aparentemente, a agredir a su cuñado, episodio -como aclaró Monroy- que ella nunca llevó a instancias legales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc