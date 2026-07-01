Los octavos de final del Mundial 2026 comienzan a tomar forma poco a poco, y ahora Bélgica y Senegal se miden en búsqueda de un boleto para la siguiente fase del torneo.

Con la generación dorado en su ocaso, el conjunto belga alcanzó esta ronda al empatar dos juegos y ganar uno, donde presentaron más dudas que certezas durante la fase de grupos.

Los europeos llegan con un par de grandes nombres en su plantilla, pero sin un funcionamiento que inspire confianza en que podrán avanzar sin ningún tema a los octavos.

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Por su parte, los africanos llegaron con una victoria que tuvieron en su último duelo frente a Irak para colocarse como uno de los mejores terceros de la primera ronda.

Y aunque no son los grandes favoritos, aspiran a dar una sorpresa como las que ya se han dado hasta este punto del torneo.

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MINUTO A MINUTO BÉLGICA VS SENEGAL MUNDIAL 2026

Universal Deportes 03:15 PM MInuto 51- ¡GOOOOOOOOOOOOOL! Los africanos doblan su ventaja Sarr hace el segundo de Senegal con una exquisita definición

Universal Deportes 03:08 PM ¡Comienza la segunda parte!

Universal Deportes 03:08 PM ¡Medio tiempo!

Universal Deportes 02:27 PM Minuto 27- ¡Pausa de hidratación!

Universal Deportes 02:27 PM Minuto 24- ¡Gooooool! Senegal se adelanta en el marcador Diarra aprovecha el poste y adelanta a los suyos

Universal Deportes 02:12 PM ¡Arranca el primer tiempo!