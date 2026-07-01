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Tras una noche inolvidable y arropado por el entusiasmo de su afición, México firmó una de las victorias más importantes de su participación en el torneo al imponerse (2-0) sobre Ecuador.
El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró personalidad, orden táctico y contundencia en los momentos clave para sellar un triunfo histórico que desató la celebración en las tribunas y fortaleció las aspiraciones del Tricolor en la competencia.
Los resultados registrados este miércoles definieron el cuadro de enfrentamientos y confirmaron que Inglaterra será el siguiente adversario del conjunto nacional.
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El equipo inglés obtuvo su boleto tras superar a la República Democrática del Congo en un encuentro mucho más complicado de lo esperado. Aunque los africanos ofrecieron una actuación combativa y pusieron en aprietos a su rival durante varios lapsos, la mayor experiencia y profundidad de plantilla de los europeos terminaron inclinando la balanza a favor de Inglaterra.
Ahora, los ingleses deberán viajar a territorio mexicano para afrontar uno de los desafíos más exigentes del certamen. El emblemático Estadio Ciudad de México será el escenario donde el Tricolor buscará prolongar su buen momento y regalarle otra alegría a su afición.
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HORARIO Y FECHA PARA VER EL JUEGO ANTE INGLATERRA
- Fecha: Domingo 5 de julio
- Hora: 18:00 hrs
- Transmisión: Azteca 7, Canal 5, VIX
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