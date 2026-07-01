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El presidente hondureño, Nasry Asfura, descartó enviar ayuda humanitaria a Venezuela, tras los terremotos que impactaron a la nación sudamericana el 24 de junio.
“Miren, yo estoy para cuidar a Honduras. Que Dios me perdone. Venezuela va a tener mucha ayuda de muchos países”, dijo Asfura a los medios, al ser cuestionado sobre declaraciones que hizo el lunes.
“Otros me dicen: es cierto, no mande nada, pero mande un contingente. Pero eso vale dinero, un avión un chárter, mantener a nuestra gente allá. Discúlpenme, pero primero Honduras”, remató.
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El lunes, periodistas le preguntaron por qué Honduras no se sumaba a países como México, o El Salvador, que han enviado ayuda y rescatistas a Venezuela, donde la cifra de muertos por los sismos supera ya los dos mil.
“Tenemos mucha necesidad en Honduras. Yo lamento mucho lo que le ha pasado al pueblo venezolano. Que Dios los proteja y los cuide. Pero que Dios me perdone, no quiero verme egoísta, pero tengo que velar primero por cada hondureño”, respondió Asfura.
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“Yo estoy seguro que a Venezuela le va a llegar mucha ayuda de otros países. Hoy tengo que enfocarme en Honduras y en las necesidades de cada hondureño, pero que Dios los bendiga y los proteja a cada uno de los venezolanos que hoy están sufriendo”, subrayó.
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Las palabras del mandatario hondureño han desatado polémica.
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Tras los sismos, Asfura publicó en X un mensaje de solidaridad: “Acompañamos al pueblo venezolano en este difícil momento. El pueblo y gobierno de Honduras envían un mensaje de fortaleza a las familias y comunidades afectadas, y elevan sus oraciones por consuelo, esperanza y pronta recuperación".
Venezolanos en Honduras, en contraste, han estado recolectando alimentos, ropa y medicinas, entre otro tipo de ayuda, para enviar a sus compatriotas damnificados.
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