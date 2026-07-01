Tlaxcala, Tlax.- La explosión de una pipa que transportaba dos tanques cargados de combustible provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre de la carretera México-Veracruz, a la altura del municipio de Hueyotlipan, en Tlaxcala, por las próximas ocho horas.

Así lo informaron autoridades estatales y federales tras reportar un impresionante accidente carretero, en el tramo que corresponde a la comunidad de San Diego Recoba.

El saldo preliminar es de una persona muerta y dos más con heridas de gravedad, un motociclista y un peatón, quienes ya reciben atención médica en el Hospital General de Calpulalpan.

El operador de la unidad de carga, presuntamente responsable del aparatoso accidente, se dio a la fuga, aunque según autoridades, está “plenamente identificado” y procederán a su detención.

VIDEO Explosión de pipa de combustible en Tlaxcala deja un muerto y 2 heridos; cierran carretera México-Veracruz. Foto: Especial.

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De acuerdo con informes oficiales, el accidente se registró pasadas las 18:00 horas, luego de que uno de los contenedores de la unidad se desprendiera mientras circulaba en una curva.

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El contenedor se separó del tractocamión por causas que aún no han sido determinadas por las autoridades competentes y, momentos después, se registró una explosión que generó una columna de fuego y humo visible desde distintos puntos de la región.

VIDEO Explosión de pipa de combustible en Tlaxcala deja un muerto y 2 heridos; cierran carretera México-Veracruz. Foto: Especial.

Las llamas, tras expandirse sobre todos los carriles de la vía carretera, atraparon a conductor de un tráiler, mientras que otros automovilistas lograron detener la marcha y evadir el fuego.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, quienes acordonaron la zona y suspendieron la circulación para facilitar las labores de atención de la emergencia y evitar nuevos riesgos.

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En un comunicado de prensa, el Gobierno del estado informó que el incendio fue controlado; sin embargo, para continuar las labores de limpieza será necesario cerrar la carretera por al menos las próximas ocho horas, así que exhortó a la población a tomar vías alternas.

“Las acciones institucionales se concentraron en atender la emergencia, acordonar la zona, reducir riesgos, proteger a la población cercana y facilitar las labores de los cuerpos de emergencia”, cita el comunicado.

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FGR inicia investigación

VIDEO Explosión de pipa de combustible en Tlaxcala deja un muerto y 2 heridos; cierran carretera México-Veracruz. Foto: Especial.

La Fiscalía General de la República iniciará las investigaciones correspondientes sobre el hidrocarburo transportado en la pipa incendiada, incluyendo la verificación de que la empresa Transportes Rapid Marvat cumpliera con la normatividad y los permisos establecidos para este tipo de traslado. Asimismo, se realizan los peritajes correspondientes respecto al tractocamión incendiado.

Esto lo informó el Gobierno del Estado, tras rendir un informe oficial sobre el percance que dejó una persona muerta y dos lesionados.

#ÚLTIMAHORA 🔥 Una pipa de combustible explotó sobre la autopista México-Veracruz, a la altura de Hueyotlipan, #Tlaxcala. La vialidad está cerrada con sentido a Calpulalpan. Las autoridades ya trabajan para sofocar las llamas. pic.twitter.com/fw9sqiLja6 — El Universal Puebla (@UniversalPuebla) July 2, 2026

dmrr/cr